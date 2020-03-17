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超前部署！ 新竹市府研擬徵用臨時安置場所 做為居家檢疫地點

新竹市政府已研擬徵用可能的臨時安置場所，提供一平台給需要居家檢疫者參考，同時也會研擬相關的補貼措施。圖為市府召開一級防疫會議。（記者洪美秀攝）

新竹市政府已研擬徵用可能的臨時安置場所，提供一平台給需要居家檢疫者參考，同時也會研擬相關的補貼措施。圖為市府召開一級防疫會議。（記者洪美秀攝）

2020-03-17 18:22:36

［記者洪美秀／新竹報導］隨著中國武漢肺炎疫情延燒，不少民眾因工作需求出差到歐美、回台灣後需進行居家檢疫14天，卻又不想回家。除了中央的集中檢疫場所，新竹市府已超前部署，研擬可能徵用臨時安置場所，提供平台及可能的補貼費用，讓有需求者可以前往進行居家檢疫。

市府城銷處表示，依據傳染病防治法第54條內容，如果因流行疫情防疫需要，政府可徵用相關的臨時安置場所，除提供業者相關的補貼費用，也可提供一平台供有需要者參考。市府已超前部署，研擬相關的辦法，同時也開始與業者洽談徵用的可行性，包括提供相關的補貼費用等，同時也提供有需求者一個平台。

在竹科工作的民眾向市府反映，由於工作需求到歐美出差，但回國後必須居家檢疫14天，又不想回家的話，卻問不到政府有提供相關的臨時安置場所可供選擇，苦惱不知該去哪裏居家檢疫？

對此，城銷處表示，須居家檢疫者大多選擇在自己家裡，但有少數公司與業者合作，提供出差返台的員工前往居家檢疫，但這屬私人公司與私人業者的合作協議，市府多不會干涉，但市府針對防疫工作也會超前部署，並根據傳染病防治法，研擬可能徵用臨時安置場所，目前已與業者商談詢問中，目的是提供一個平台供有需求者選擇，而被徵用的臨時安置場所，若用到也可獲相關的補貼措施，市府都已在規劃中。

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