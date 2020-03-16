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降低肇事率！竹市東大路率先縮減車道 劃設機車專用道

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

2020-03-16 16:24:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東大路靠近空軍基地的機場路段，過去是車禍頻傳的危險路段，市府幾年前增設紅綠燈及分隔島後獲改善，但因該路段的彎道幅度大、且車道寬，常使車輛不自主加速，市府交通處經當地居民和民代反映後，率先在東大路從吉羊路到富美路，執行縮減車道寬度及增設機車專用道的車道重新規劃，期許提醒車輛降低車速，維護交通安全。

市府交通處交通工程與管理科表示，東大路往南寮方向300多公尺長的S彎道，過去曾被抨擊是「死亡彎道」，因位在空軍基地機場外圍，有限高限制，無法裝設一般道路的紅綠燈號誌，加上彎道幅度大，車輛常不自主加快速度，車禍頻傳。後來市府採用短筒型的「紅綠燈」號誌，並劃設中央分隔島後，確實達到降低車禍肇事率。

不過市議員劉康彥和當地里長仍經常接受民眾陳情反映，此彎道的車道寬度很寬，屬混合車道，機車和汽車常與公道五路要往南寮方向的汽機車發生擦撞，且因車道寬度大，車輛會不自主加速，希望透過交通號誌及路幅的限縮，改善此處的交通狀況。

交通處表示，經會勘多次，決定在東大路此彎道率先實施縮減車道寬度來降低車速的交通道路劃設，同時也增加「機車專用道」的路權道路，希望透過縮減車道寬度、路權專用劃設等改善措施，提升此次的安全性。

交通處交通工程與管理科表示，這幾天已進行相關的改善及路幅、號誌的劃設，除會縮減車道寬度，也會在公道五路口匯入東大路的路口架設短筒型的紅綠燈，並劃設機車專用道，請用路人行經此路段時，放慢車速、依車道劃設情形行進，以維道路交通安全。

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

降低車禍肇事率！新竹市府交通處率先在東大路機場外圍的300多公尺彎道，進行縮減車道寬度和劃設機車專用道的改善方式，提醒用路人減速通過，並減少車禍發生率。（記者洪美秀攝）

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