新竹市擁3席立委 綠、黃、藍三強鼎立！

國民黨鄭正鈐（見圖）當選新竹市區域立委，加上不分區立委中民進黨柯建銘、時代力量邱顯智，新竹市將同時擁有3席立委。（記者洪美秀攝）

2020-01-15 20:39:46

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市人口數約44萬餘人、選舉人數約34萬餘人，卻擁有3席立委，密度相當高。其中民進黨有不分區立委柯建銘、時代力量有新科不分區立委邱顯智、國民黨也有剛當選區域立委的鄭正鈐，綠、黃、藍各擁1席立委，除讓竹市政治板塊形成三強鼎立，更發揮相互制衡監督力量，竹市選民展現的「新政治」樣貌，對於不同政黨展現的包容性，未來可能成為小黨爭出頭、展抱負的縣市。

新竹市是全國最年輕的縣市，市民平均年齡約38歲，拜新竹科學園區之賜，也是高教育程度及平均所得全國數一數二的縣市，且「會生能養」，也因此選民結構相對年輕，對網路資訊的掌握及新資訊的接受度都相較其他縣市高，中間選民及年輕選民常成為選戰的關鍵力，此次選舉中，台灣民眾黨與時代力量都在新竹市衝出全國最高政黨得票率，即可見一斑。

特別的是，竹市平均年齡最輕，人口數也僅44萬餘人，將來卻能同時擁有3席立委，國民黨此次派鄭正鈐重披藍袍即打出「民進黨已有不分區一席、時代力量也有不分區一席」口號，號召藍軍支持者歸隊，力拚藍軍一席區域立委，果然奏效，也成功讓竹市在區域立委選舉從綠地變藍天，成為綠、黃、藍三強鼎立的新政治三國時代。

不過，從總統選舉與政黨投票傾向分析，新竹市選民分裂投票及自主投票行為已逐漸形成，第三勢力在新竹市已成為制衡藍綠的一股新興力量，這股「新政治」氣象，從年輕選民對新的候選人較易接受、對新的政黨較易產生認同來看，新竹市確實易成為小黨及各政黨新人初試蹄聲的選舉區塊，更展現新竹市民願意給各政黨候選人投入服務選民的機會。

接下來，2年後的新竹市長及市議員、里長三合一選舉，相信各政黨都不會缺席，可預期竹市很可能從藍綠黃三強鼎立的新三國時代進入人才輩出的戰國時代。

民進黨不分區立委柯建銘連任。（記者洪美秀攝）

時代力量這次不分區立委排名第二的邱顯智（左）順利當選，也為新竹市增加一席立委。（記者洪美秀攝）

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