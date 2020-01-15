選後玻璃心碎？ 中國交換生又撕毀清大連儂牆

清華大學學生會設置的連儂牆，選舉過後再度遭中國交換學生破壞。（擷取自清大學生會臉書）

2020-01-15 16:33:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣上週完成總統及立委的民主式選舉，各政黨都訴求展開對話與包容之際，清華大學學生會設在小吃部旁的連儂牆，竟再遭中國交換學生撕毀海報與留言，不少學生留言應該是「中共受不了選舉結果，發動如此行為」，清大學生會表示，將會依法處理，未來連儂牆的留言將保留、轉給香港理中大學，希望將祝福帶回香港。

清大學生會日前在臉書發文指出，學生通報，設在小吃部的連儂牆再遭破壞，調閱監視器畫面後確認，是即將返國的中國交換生所為，撕毀的部分也被帶離現場。

學生會指出，後續會將所有連儂牆留言撤下，回歸正常海報使用，等香港理工大學校園2月開放後，將這些留言轉交給香港理工大學學生會，把同學的祝福送到香港。

清大學生會也感謝所有在牆上為自由民主發聲的同學，「無論立場，我們都尊重並感謝每位同學的留言，並相信每個聲音都能夠不受拘束的被看見、爭取自由民主的聲音也都能夠被聽見。」

中國交換生去年9月30日撕毀清大連儂牆，最終遭新竹地院依毀損他人物品罪，處罰金新台幣6000元，如今再度發生，很多學生都留言回應，「中國人對選舉結果崩潰了」，「中國就是不相信民主的力量」，也有的希望清大學生會交由司法處理，展現台灣對民主自由的力量，但也有學生希望包容對待。

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