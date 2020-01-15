為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

選後玻璃心碎？ 中國交換生又撕毀清大連儂牆

清華大學學生會設置的連儂牆，選舉過後再度遭中國交換學生破壞。（擷取自清大學生會臉書）

清華大學學生會設置的連儂牆，選舉過後再度遭中國交換學生破壞。（擷取自清大學生會臉書）

2020-01-15 16:33:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣上週完成總統及立委的民主式選舉，各政黨都訴求展開對話與包容之際，清華大學學生會設在小吃部旁的連儂牆，竟再遭中國交換學生撕毀海報與留言，不少學生留言應該是「中共受不了選舉結果，發動如此行為」，清大學生會表示，將會依法處理，未來連儂牆的留言將保留、轉給香港理中大學，希望將祝福帶回香港。

清大學生會日前在臉書發文指出，學生通報，設在小吃部的連儂牆再遭破壞，調閱監視器畫面後確認，是即將返國的中國交換生所為，撕毀的部分也被帶離現場。

學生會指出，後續會將所有連儂牆留言撤下，回歸正常海報使用，等香港理工大學校園2月開放後，將這些留言轉交給香港理工大學學生會，把同學的祝福送到香港。

清大學生會也感謝所有在牆上為自由民主發聲的同學，「無論立場，我們都尊重並感謝每位同學的留言，並相信每個聲音都能夠不受拘束的被看見、爭取自由民主的聲音也都能夠被聽見。」

中國交換生去年9月30日撕毀清大連儂牆，最終遭新竹地院依毀損他人物品罪，處罰金新台幣6000元，如今再度發生，很多學生都留言回應，「中國人對選舉結果崩潰了」，「中國就是不相信民主的力量」，也有的希望清大學生會交由司法處理，展現台灣對民主自由的力量，但也有學生希望包容對待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
又遭中國交換生撕毀 清大學生會撤下連儂牆保存
2020-01-15 14:04

又遭中國交換生撕毀 清大學生會撤下連儂牆保存
無法排除戰爭可能性 蔡英文：中國若侵台將付出巨大代價
2020-01-15 14:03

無法排除戰爭可能性 蔡英文：中國若侵台將付出巨大代價
狂！單店平均業績超過4千萬！

狂！單店平均業績超過4千萬！
蔡總統︰願與中國對話 但台灣主權無談判空間
2020-01-15 08:03

蔡總統︰願與中國對話 但台灣主權無談判空間
香港人反抗》擊傷黑衣人判關 法官：政治觀不同也不能傷人
2020-01-14 23:27

香港人反抗》擊傷黑衣人判關 法官：政治觀不同也不能傷人
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
撕毀清大連儂牆 中國女交換生判罰金6千元
2019-12-29 23:36

撕毀清大連儂牆 中國女交換生判罰金6千元
新竹市今日熱門
2020-01-10 15:20

新竹動物園「人瑞」紅毛猩猩從樹上摔落 傷重送醫不治

2020-01-12 00:32

新竹市政治三國時代來臨！大選後藍綠黃三強鼎立

2020-01-09 12:06

竹檢查獲平地原住民立委選舉現金買票 1樁腳被收押

2020-01-14 11:21

傳民眾黨2022擬拚新竹市長 林智堅喊話柯：竹市我顧得很好！

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播