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竹市鄭宏輝展開為期一週謝票之旅

鄭宏輝將展開為期一週謝票之旅。（記者蔡彰盛攝）

鄭宏輝將展開為期一週謝票之旅。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-15 10:04:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨角逐新竹市立委失利的鄭宏輝，預計花一個禮拜的時間，感謝選民的支持。鄭宏輝表示，八萬多票選民的託付，還是要感謝所有支持者，沒有太多時間沈澱，他在謝票時腰彎的更低，更能感受支持者在寒冬中帶來的溫度！面對不少支持者的勸進，鄭宏輝也坦言還沒想這麼多，不論將來如何，服務新竹人的心絕對不會改變。

鄭宏輝這次在各界一片看好聲中高票落選，跌破不少人的眼鏡。黨內人士分析鄭宏輝落選的最大原因，就是綠營支持者未能集中選票，這也是選前黨中央高層最擔心的事。

有黨內人士透露，時代力量傾全黨之力集中火力猛攻新竹市，甚至打鄭宏輝打得比對藍營的鄭正鈐更刀刀見骨，甚至連親綠媒體也跟著追打鄭宏輝，才讓藍營漁翁得利，實在讓綠營人士想不透。

另外，2018年縣市長大選後，一向與綠營交好的市議會新民意問政聯盟加入國民黨，這次結合挺韓勢力，讓藍營更為壯大，才是讓國民黨候選人鄭正鈐當選的最主要原因。

據了解，選前就有不少綠營黨政高層，就暗示鄭宏輝面臨的真正困境和問題所在，兩股勢力的最終目標就是拉下鄭宏輝，鄭宏輝落選至今，也接獲不少黨內高層的電話，並安慰說這個結果是非戰之罪。

近日藍綠和時代力量、民眾黨，都在炒下屆市長的可能人選，鄭宏輝是否再戰市長寶座，他強調暫時沒想那麼多，只是感恩大家的支持！

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