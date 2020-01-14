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時力竹市黨部主委林彥甫：2022新竹市長選戰 時力絕不缺席

時力新竹市黨部主委林彥甫陪同高鈺婷前往果菜市場等地謝票。（時代力量提供）

時力新竹市黨部主委林彥甫陪同高鈺婷前往果菜市場等地謝票。（時代力量提供）

2020-01-14 14:41:41

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕時代力量新竹市立委候選人高鈺婷此次在新竹市拿下7萬3770票佳績，時力新竹市黨部主委林彥甫今日也持續陪同高鈺婷前往果菜市場等地謝票。林彥甫表示，高鈺婷在新竹市得票相較4年前有翻倍成長，竹市時力政黨票得票也是全國最高，2022年時力新竹市黨部不僅在議員將增額提名，新竹市長部分也積極佈局，絕不缺席，才不負選民期望。

至於民眾黨表示也將推派人選，林彥甫表示，尊重各黨提名策略，但過去並未看過民眾黨針對新竹市政提出具體意見，他呼籲在談提名之前，民眾黨應先向市民說明他們對市政議題的見解。

林彥甫表示，本次時代力量政黨票全國最高區域也都集中在竹北、新竹市及苗栗的頭份竹南，都是時力議員耕耘甚深的選區，代表時力在竹竹苗地方經營成績有目共睹。他強調，2022年的提名目標，不僅新竹市議員部分將增額提名，新竹市長部分也將積極佈局，絕不缺席，這才不負選民期望。

高鈺婷表示，選後她展開謝票行程，也獲得許多新竹市民朋友鼓勵。她在選後當晚就已明確表示，她絕對會留在時力新竹戰隊和夥伴共同努力，不論接下來在哪個位置，她會持續與時力夥伴共同監督選戰過程中提出來的「0公托、0社會住宅、公幼比例全國倒數第三、農地重劃遭政商集團濫用」等議題，共同監督市政，為年輕世代發聲。

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