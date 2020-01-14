新竹市立動物園與日本東武動物公園 締結姊妹園

新竹市立動物園與日本東武動物公園締結姊妹園。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-14 13:50:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立動物園與位於日本琦玉縣東武動物公園締結姊妹園，也是新竹市立動物園繼台北市立動物園與美國奧克蘭動物園後第三座姊妹園，今在日本東武動物公園取締役社長伴光雄、事業部長生井聡等多位集團代表遠道而來參加締結姊妹園儀式，副市長沈慧虹見證兩園正式締結姊妹園，期盼兩園未來在動物保育、飼養照顧及人才上合作交流，一同學習進步，伴光雄社長送上園內的明星白虎意象的開運達摩，祝福新竹市立動物園有更好的未來與發展。

市府表示，市長林智堅上任後推動國際化，與世界知名動物園交流學習，2016年與東京都上野動物園簽定合作交流協議、2018年與美國奧克蘭動物園締結姊妹園；更因林智堅市長參訪日本上野動物園，吸引優秀人才元岡友實子自薦來台，參與新竹動物園再生計畫；林智堅市長推動新竹市動物園國際化不遺餘力，接連與日本、美國動物園合作，成果豐碩。

沈慧虹表示，新竹市立動物園於上月底開幕後，每逢週末假日人潮不斷，園區的蛻變與嶄新規劃受到市民肯定，吸引許多外縣市朋友造訪，林智堅市長堅持以開放、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹以及塑造重要生命教育場域的理念，相信讓許多到訪的遊客感到驚艷，更是市民非常喜愛的休憩選擇，這座城市的一大觀光亮點。

沈慧虹強調，希望透過簽署第二座海外姊妹園的難得機會，向日本出色的動物保育機構學習，特別是在動物飼育及照顧方面，借此機會提升新竹市立動物園的軟實力，讓動物飼育技術可以逐步提升，向國內外優秀動物園看齊，兩園締結姊妹園後，未來更要進行定期的經驗交流，一同為動物福祉及保育共同努力。

新竹市立動物園園長楊家民指出，成立於1981年的東武動物公園位於琦玉縣隸屬東武鐵道集團，結合遊樂園、動物園及水上樂園的綜合性動物園區，擁有120種超過1200隻珍稀動物，園內動物明星是白老虎，也規劃與新竹市動物園內雨林廊道類似的景觀窗，可以近距離欣賞白老虎的英姿，東武動物公園在關東地區頗負盛名，是非常受到親子歡迎的動物園之一。

東武動物公園取締役社長伴光雄指出，新竹市立動物園讓他感到非常溫暖，嶄新的規劃設計讓他們有許多可以學習借鏡的地方，特別是他們也計畫整修園內獼猴展示區，新竹市動物園猴島的設計讓他們耳目一新；他也介紹東武動物公園動物的互動照護體驗讓遊客感受動物魅力及生命教育的重要性，非常推薦台灣人赴日旅遊時可以安排至東武動物公園參觀遊覽。

伴光雄表示，東武動物公園還有以植物為主的主題花園，種植了3000株吉野櫻，而新竹公園16年前由日本引進河津櫻種植，也已經成為新竹市最著名的賞櫻勝地，新竹動物園與東武動物公園有這麼多共通點，未來一定能合作大成功。

新竹市政府與東武動物公園交換紀念品。（記者蔡彰盛攝）

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