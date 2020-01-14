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首頁　>　新竹市

傳民眾黨2022擬拚新竹市長 林智堅喊話柯：竹市我顧得很好！

被外界問是否會想參選台北市長，林智堅說現在問這個問題，實在是太早。（記者蔡彰盛攝）

被外界問是否會想參選台北市長，林智堅說現在問這個問題，實在是太早。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-14 11:21:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨大勝，被視為政壇明日之星的新竹市五星市長林智堅未來動向，廣受社會各界矚目，上午他被問到相關問題時，罕見對柯文哲公開喊話「新竹市我顧得很好！」言下之意是民眾黨2022不用提市長人選！

媒體問到，民進黨這次選舉大勝，也出現民進黨中生代接班聲音，外界想知道林智堅的下一步。

林智堅說，他的下一步就是把市政做好，大家都知道其實市長任期大概就是8年時間，市府提出很多重大建設規劃，包括很多已經完成，還有沒完成的包括竹科X、大車站計畫、新竹棒球場還有他很在意的總圖書館、兒童醫院、兒童探索館等等，所以他的下一步當然就是把市政做好。

倒是他要特別一提，昨天有人聽到民眾黨在說，有規劃在2022年要規劃市長人選，他想特別跟柯文哲說一聲，「柯市長請您放心，新竹市我照顧得很好，柯爸爸、柯媽媽我們也都非常照顧！」他相信新竹市民這幾年都可以感受到市府在市政工作上的努力，市政才是王道、建設才是王道，他會好好把新竹市市政工作做好。

當被問到是否會想參選台北市長，林智堅說這期間提這個問題，實在是太早，他說下一步的工作，就是要盡快把市民期待的公共建設完成、持續規畫好，小英總統連任後，更是他要加緊腳步，讓中央與地方合作，來大建設新竹的時刻。

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