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首頁　>　新竹市

OHCA患者救活率、康復出院率再創紀錄 林智堅感謝消防同仁

新竹市消防局強化救護技術員救護處置能力，第一線救護人員均為中級證照以上。（記者蔡彰盛攝）

新竹市消防局強化救護技術員救護處置能力，第一線救護人員均為中級證照以上。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-13 13:39:04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局去年緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防局救護技術員搶救，急救成功率從2014年的18％提升至26％；康復出院率從2014年的2.6％提升至8.3％。總計今年消防局共受理419件OHCA救護案件，成功救活人數109人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數35人，起死回生救活率、康復出院率均創歷年最高。

市長林智堅對此表示肯定，期勉消防局同仁持續努力，為市民提供更優質的緊急救護服務，打造新竹市成為一座更幸福、更安全宜居的城市。

消防局長李世恭表示，為保護市民生命安全，消防局近年來積極推廣全民CPR宣導、強化線上派遣員CPR指導、全面提昇救護裝備器材、即時高級心臟救命術藥物處置、提昇救護技術員處置能力、救護出勤時效管制及公開獎勵制度等，環環相扣提供市民最好的救護服務品質。

李世恭說，為讓緊急救護工作服務品質更好，消防局救護車全面配置Lucas自動心肺復甦機、AED自動心臟電擊去顫器與充實12導程心電圖系統等設備建置，來提供更優質的心臟按壓及心電圖監測。除了提昇救護裝備器材外，更積極強化救護技術員救護處置能力，本局第一線救護人員均為EMT2（中級）證照以上，2016年起每年爭取同仁接受高級救護技術員培訓，成長率達35％。

消防局表示，關鍵救命時刻，往往意外發生瞬間來得突然，也來得讓人措手不及，若能在第一時間實施CPR心肺復甦術搶救OHCA患者，有助於提高救回患者機會，生存之鏈是起始於對心跳停止的患者立即急救，直到送醫實施整合性復甦後照護為止。

消防局表示，當患者處於OHCA（心肺功能停止）狀態，人類腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如能儘早求救呼叫119、儘早實施CPR，儘早實施AED電擊去顫、儘早實施高級心臟救命術（ACLS）及整合性復甦後照護，則OHCA患者救活率相當高。

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