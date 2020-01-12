竹市鄭宏輝發公開信 全力捍衛清譽

鄭宏輝發公開信全力捍衛清譽。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-12 13:28:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝敗選後，今天發佈一篇嚴正聲明，對於敵營對他的抹黑與造謠，希望大家不要被誤導，他請市民以及被欺騙的朋友，可以幫忙說明。事涉個人名譽，他也會持續採取法律行動，捍衛名譽！

鄭宏輝說，選舉已經結束，大家都要回到正常生活的軌道。但是選舉期間對於他的抹黑與造謠，雖然他多次澄清，仍然有網軍持續攻擊、帶風向。他是在地新竹囝仔，經過20多年考驗，如果人格這麼惡劣，還能有這麼多了解宏輝的鄉親信任、支持嗎？

首先，林為洲曾經是民進黨同志，也會邀請朋友一起投資不動產，他曾經參與投資，但早已經結束合作關係。社會上每個人都在努力，但他並沒有違法、或者利用權勢圖利。他確實有投資不動產，但是沒有「炒土地」，請不要再因為選舉而貼標籤。如果不同意的人，可以看看黃國昌的情形，用同樣的標準來判斷。

所謂的法院認證，請大家看清楚內容。他是當地的議員，幫忙協調，「是公親，不是事主」。當地家族間的不同意見，當事人所陳述的看法，並非法官的裁定。「恐嚇」「欺壓農民」的幾個故事，是「移花接木」，請大家看清楚內容，跟他根本完全沒有關聯性。至於「獲利五千多萬」更是「誇大渲染」，不但跟上述的訴訟案件沒有關係，而且不動產的出售價格不等於獲利。

他也要再次重申，「中國台灣」是中國強加在台商、中華民國台灣人民身上的文字，正是大家一直在對抗的霸權。台商朋友用他的名義去申請登記的中國公司，也是在中國的網站上，被強加「中國台灣」，並沒有特別得到什麼好處。從來就不曾營業，也早就註銷。他從來沒有在中國經商，也從來沒有去過武漢。

民主進步黨的政策，從來沒有反對兩岸的正常交流與投資，而是對於滲透、併吞台灣，危害台灣主權的行為，一直在守護！「清廉、勤政、愛鄉土」是他從事政治工作的初衷，他也會一直堅持下去。「守護台灣、建設新竹」的理念，他永遠也不會改變。

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