為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

竹市鄭宏輝發公開信 全力捍衛清譽

鄭宏輝發公開信全力捍衛清譽。（記者蔡彰盛攝）

鄭宏輝發公開信全力捍衛清譽。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-12 13:28:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝敗選後，今天發佈一篇嚴正聲明，對於敵營對他的抹黑與造謠，希望大家不要被誤導，他請市民以及被欺騙的朋友，可以幫忙說明。事涉個人名譽，他也會持續採取法律行動，捍衛名譽！

鄭宏輝說，選舉已經結束，大家都要回到正常生活的軌道。但是選舉期間對於他的抹黑與造謠，雖然他多次澄清，仍然有網軍持續攻擊、帶風向。他是在地新竹囝仔，經過20多年考驗，如果人格這麼惡劣，還能有這麼多了解宏輝的鄉親信任、支持嗎？

首先，林為洲曾經是民進黨同志，也會邀請朋友一起投資不動產，他曾經參與投資，但早已經結束合作關係。社會上每個人都在努力，但他並沒有違法、或者利用權勢圖利。他確實有投資不動產，但是沒有「炒土地」，請不要再因為選舉而貼標籤。如果不同意的人，可以看看黃國昌的情形，用同樣的標準來判斷。

所謂的法院認證，請大家看清楚內容。他是當地的議員，幫忙協調，「是公親，不是事主」。當地家族間的不同意見，當事人所陳述的看法，並非法官的裁定。「恐嚇」「欺壓農民」的幾個故事，是「移花接木」，請大家看清楚內容，跟他根本完全沒有關聯性。至於「獲利五千多萬」更是「誇大渲染」，不但跟上述的訴訟案件沒有關係，而且不動產的出售價格不等於獲利。

他也要再次重申，「中國台灣」是中國強加在台商、中華民國台灣人民身上的文字，正是大家一直在對抗的霸權。台商朋友用他的名義去申請登記的中國公司，也是在中國的網站上，被強加「中國台灣」，並沒有特別得到什麼好處。從來就不曾營業，也早就註銷。他從來沒有在中國經商，也從來沒有去過武漢。

民主進步黨的政策，從來沒有反對兩岸的正常交流與投資，而是對於滲透、併吞台灣，危害台灣主權的行為，一直在守護！「清廉、勤政、愛鄉土」是他從事政治工作的初衷，他也會一直堅持下去。「守護台灣、建設新竹」的理念，他永遠也不會改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苗栗2藍委高票連任 今車隊全縣謝票
2020-01-12 13:21

苗栗2藍委高票連任 今車隊全縣謝票
與韓粉併肩同搭捷運 丁允恭：盼民主愈來愈好！
2020-01-12 13:11

與韓粉併肩同搭捷運 丁允恭：盼民主愈來愈好！
武嚇？ 中國「攻台主力部隊」在台灣大選日發布開戰訓令
2020-01-12 13:09

武嚇？ 中國「攻台主力部隊」在台灣大選日發布開戰訓令
退黨為敗選負責！王浩宇：綠黨抗中護台的路線沒錯
2020-01-12 13:08

退黨為敗選負責！王浩宇：綠黨抗中護台的路線沒錯
郭國文狂拿台南12萬票 勝選密碼3票倉各贏1萬票
2020-01-12 13:07

郭國文狂拿台南12萬票 勝選密碼3票倉各贏1萬票
副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱

副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱
立委大選才落幕 2年後南投縣長之爭浮出檯面…
2020-01-12 13:02

立委大選才落幕 2年後南投縣長之爭浮出檯面…
台灣大選落幕 中國海外民主人士這樣看
2020-01-12 12:58

台灣大選落幕 中國海外民主人士這樣看
新竹市今日熱門
2020-01-10 15:20

新竹動物園「人瑞」紅毛猩猩從樹上摔落 傷重送醫不治

2020-01-09 12:06

竹檢查獲平地原住民立委選舉現金買票 1樁腳被收押

2020-01-07 15:22

教授林志潔贊助車票費 交大學生返鄉投票計畫開跑！

2020-01-12 00:32

新竹市政治三國時代來臨！大選後藍綠黃三強鼎立

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播