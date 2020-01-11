新竹市政治三國時代來臨！大選後藍綠黃三強鼎立

新竹市立委選舉，國民黨鄭正鈐（中，資料照）拿下9萬5千多票勝出，民進黨鄭宏輝（左，資料照）得到8萬2千多票，時代力量的高鈺婷（右，翻攝資料照）得票數也有7萬3千多票。

2020-01-12 00:32:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第10屆區域立委選舉及第15屆總統副總統選舉結果出爐，被視為全台膠著選區的新竹市區域立委選舉，竹中同班同學、藍綠雙鄭對決結果，重披藍袍的國民黨鄭正鈐打敗民進黨柯建銘的接班人鄭宏輝，讓新竹市區域立委由綠地變藍天。

鄭正鈐這次重披國民黨戰袍，拿下9萬5298票勝出，一雪4年前敗給柯建銘的遺憾，更讓國民黨在新竹市的政治板塊重回藍大於綠，讓國民黨士氣大振。

鄭宏輝以柯建銘接班人之姿參選，從一路追趕到微幅超前，選情一度看好，卻接連受到時代力量陣營質疑「炒地」的攻擊，和國民黨陣營質疑到中國設立公司的打壓，最後呈現挨打狀態，即使市長林智堅、黨政中央要角及地方黨部和市議會黨團全力輔選，仍受到分票打擊，最後以8萬2011票敗選，也牽動民進黨在竹市的政治消長。

鄭正鈐這次在藍軍團結，加上無黨籍前議長謝文進的力挺，藍白合作大敗分裂的綠黃。鄭宏輝面臨時代力量第三勢力分票，最後雖喊出「棄高保輝」，仍未產生效應，無法延續綠營新竹市區域立委席次。

值得觀察的是，總統蔡英文這次在新竹市拿到14萬4274票，得票率55.26％，顯示新竹市民在總統與立委選舉分散投票的傾向，其中，蔡英文獲綠營及時力支持，得票數贏過國民黨韓國瑜，展現國家領導力的形象，成功翻轉新竹市藍大於綠的政治版圖。

而時代力量的高鈺婷拿到7萬3770票，比上屆邱顯智的3萬6309票多出3萬7000多票，時代力量拿到全國最高政黨票，新竹市第三勢力崛起的政治力量不容小覻，政治板塊已成為藍綠黃三強鼎立，三國時代來臨。

時代力量推出高鈺婷參選立委，除了有3名市議員加持輔選，更以制衡藍綠為主軸，打動中間選民的心，整體票數比上屆大幅成長，未受時力路線爭議影響，在在顯示新竹市中間選民對制衡藍綠的聲量已突起，三強鼎立的新政治型態值得藍綠兩黨省思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法