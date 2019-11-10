視察新竹動物園 蘇貞昌肯定林智堅用心：中央補助再加碼

蘇貞昌（中）與林智堅（左三）等人透過萬花筒鏡象徵新竹動物園邁向全新紀元。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-10 19:38:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕行政院長蘇貞昌今在新竹市長林智堅導覽下，視察將在年底重新開幕的新竹市立動物園，林智堅一一介紹新竹公園與動物園建設重點，蘇貞昌十分肯定動物園改造成果，強調將全力支持新竹市建設，允諾再補助5千萬支持市民廣場計畫，蘇貞昌盛讚林智堅展現規劃遠見與執行魄力，才能讓83歲新竹動物園全新再生。

「不虛此行、值得一見！」蘇貞昌強調，林智堅沿途的導覽如數家珍、充滿感情，代表他對整個園區非常了解與深度參與，新竹市立動物園因為有夢想、規劃力、遠見及執行魄力的市長，將成為一個可親近，市民都喜歡的嶄新動物園，新竹市因為有會做事的團隊，整座城市都煥然一新，因此，未來只要新竹市有需要，他都會大力支持與幫忙，繼續讓新竹市衝衝衝。

「用夢想去想像、用創意與熱情去執行！」林智堅分享，這是當初蘇貞昌對他的期許，他強調一座城市的偉大，不在建築高度、而是文化底蘊，新竹公園與動物園保留老樹與歷史古物，也留下三代新竹人回憶，蘇貞昌肯定園內的老樹保留，也對年底要開幕的動物園充滿期待。

林智堅表示，83歲新竹市立動物園12月28日將全新開園，打造屬於動物的家，未來將是沒有籠子的動物園，成為新竹市最重要的生命教育基地；包含動物園在內的新竹公園總經費約6億，林智堅感謝中央補助高達4億的經費，讓這座城市最重要的百年公園可以改頭換面；透過去年完工的麗池園林、大階梯廣場、北台灣最大的大沙坑公園等，將公園整體環境煥然一新，透過友善行人與無障礙步道等，將過去破碎空間融為一體，並恢復水岸景緻，待動物園開幕後，他邀請蘇貞昌一定要再來欣賞改造後的成果。

而市民廣場工程也如火如荼進行，將原來的運動場打開，未來會成為市民可以隨時進出、運動休閒的指標活動場域，市府也表示，感謝中央支持，加上今日蘇貞昌宣布加碼補助的5千萬，將總共投入2.5億打造全民運動空間「市民廣場」，將成為開放式、被綠樹包圍的運動場。

蘇貞昌近距離跟河馬樂樂打招呼。（記者蔡彰盛攝）

行政院長蘇貞昌（前排左二）今天視察新竹市立動物園，市長林智堅（右二）親自導覽，立委柯建銘（右一）也陪同。（記者蔡彰盛攝）

蘇貞昌（中）視察新竹動物園，肯定林智堅（左三）用心做建設！（記者蔡彰盛攝）

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