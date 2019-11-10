為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

沒納入不分區立委會委屈？朱立倫：相信主席會有好佈局

針對不分區立委名單，朱立倫說，目前僅於傳聞，相信會有好佈局。（記者張瑞楨攝）

針對不分區立委名單，朱立倫說，目前僅於傳聞，相信會有好佈局。（記者張瑞楨攝）

2019-11-10 12:07:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對國民黨立委不分區安全名單，外傳納入國民黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌等人，卻獨獨沒有納入前新北市長朱立倫，對此，朱立倫說，立委不分區名單人選之說，目前都是傳聞，至於，如果他沒有被納入，是否感到委屈，朱立倫說，他希望能「多給年輕人機會」，能多給國民黨未來縣市長人選丶國會戰將機會，預計週三（13日）定案。

朱立倫說，現在所傳的國民黨立委不分區名單，應該都是「傳聞」，預計星期三（13日）會定案，他認為，會有好的佈局，至於記者詢問，如果朱立倫沒有列入立委不分區名單，「您的看法怎麼樣？」（是否委屈），朱立倫回應說，他相信主席會有好的佈局，但他希望黨中央能多給年輕人機會，多給國民黨未來縣市長人選丶國會戰將機會，他強調，名單目前僅止傳言，最快本週三就會拍案公佈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
連戰邀談輔選 馬朱韓缺席 吳洪早退
2019-11-09 05:30

連戰邀談輔選 馬朱韓缺席 吳洪早退
朱立倫市場掃街拜票 民眾喊「副總統好！」
2019-11-07 12:26

朱立倫市場掃街拜票 民眾喊「副總統好！」
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
陳柏惟與雞排妹合唱「海波浪」 網友：超越顏、朱「聽海」
2019-11-06 22:59

陳柏惟與雞排妹合唱「海波浪」 網友：超越顏、朱「聽海」
「兩大護法」狂拍「韓藍教主」馬屁？管仁健點出關鍵
2019-11-06 21:19

「兩大護法」狂拍「韓藍教主」馬屁？管仁健點出關鍵
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

新竹市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播