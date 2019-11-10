沒納入不分區立委會委屈？朱立倫：相信主席會有好佈局

針對不分區立委名單，朱立倫說，目前僅於傳聞，相信會有好佈局。（記者張瑞楨攝）

2019-11-10 12:07:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對國民黨立委不分區安全名單，外傳納入國民黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌等人，卻獨獨沒有納入前新北市長朱立倫，對此，朱立倫說，立委不分區名單人選之說，目前都是傳聞，至於，如果他沒有被納入，是否感到委屈，朱立倫說，他希望能「多給年輕人機會」，能多給國民黨未來縣市長人選丶國會戰將機會，預計週三（13日）定案。

朱立倫說，現在所傳的國民黨立委不分區名單，應該都是「傳聞」，預計星期三（13日）會定案，他認為，會有好的佈局，至於記者詢問，如果朱立倫沒有列入立委不分區名單，「您的看法怎麼樣？」（是否委屈），朱立倫回應說，他相信主席會有好的佈局，但他希望黨中央能多給年輕人機會，多給國民黨未來縣市長人選丶國會戰將機會，他強調，名單目前僅止傳言，最快本週三就會拍案公佈。

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