限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
沒納入不分區立委會委屈？朱立倫：相信主席會有好佈局
2019-11-10 12:07:13
〔記者張瑞楨／台中報導〕針對國民黨立委不分區安全名單，外傳納入國民黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌等人，卻獨獨沒有納入前新北市長朱立倫，對此，朱立倫說，立委不分區名單人選之說，目前都是傳聞，至於，如果他沒有被納入，是否感到委屈，朱立倫說，他希望能「多給年輕人機會」，能多給國民黨未來縣市長人選丶國會戰將機會，預計週三（13日）定案。
朱立倫說，現在所傳的國民黨立委不分區名單，應該都是「傳聞」，預計星期三（13日）會定案，他認為，會有好的佈局，至於記者詢問，如果朱立倫沒有列入立委不分區名單，「您的看法怎麼樣？」（是否委屈），朱立倫回應說，他相信主席會有好的佈局，但他希望黨中央能多給年輕人機會，多給國民黨未來縣市長人選丶國會戰將機會，他強調，名單目前僅止傳言，最快本週三就會拍案公佈。