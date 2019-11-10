竹市潛水員組成「海底撈」清垃圾 還撈起廢棄摩托車

新竹市環保局邀請在地15位潛水員組成「海底撈」，定期於南寮沿海一帶深入海底清除垃圾。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-10 10:16:50

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市「海底撈」不撈火鍋，而是潛入海下超過10公尺、專門「撈垃圾」！新竹市環保局去年6月起邀請在地15位潛水員組成「海底撈」，定期於南寮沿海一帶深入海底超過10公尺清除垃圾，市長林智堅表示成員有竹科工程師、國中老師、美容彩妝師、公務員，至今已清除200公斤海底垃圾，還曾於海底發現廢棄摩托車、合力撈除，林智堅盛讚他們是結合專業與熱情守護海洋大軍。

「把對大海的熱情，用來守護這座城市！」林智堅說「海底撈」成員是具專業潛水經驗的新竹人，每次深入海下清除垃圾除了身著潛水裝，還要揹著20公斤的空氣瓶及垃圾清除裝備，面對被漁網纏繞風險，用專業與熱情一一克服，執行清除垃圾的「超級任務」。

林智堅表示，海洋環境污染是全球性議題，為展現維護海洋環境的決心，去年特別邀集熱血的潛水員成立海底撈巡守隊，今年10月止共計巡守7趟次，攜回資源物82公斤、垃圾137公斤，成功扮演捍衛海洋環境的生力軍，協助清除隱蔽海中的廢棄物，降低海洋污染，守護海洋生物的健康及生態環境。

環保局長江盛任表示，海底撈巡守隊現有15位隊員，由資深潛水員和潛水教練、助教組成，於每年4、5月起海象穩定期間，展開海底垃圾清理工作，直到10月左右東北季風開始，才會停止水下清理工作。環保局於隊員每趟出勤前，皆會協助向市府產業發展處漁業科、海巡署北部分署辦理出海登記作業，同時提供環保網袋收集海底垃圾。每位隊員必須全副武裝下海，身著潛水裝，背負氧氣瓶，攜帶潛水手電筒及潛水刀，潛入新竹市海域勘查，持刀用力割除海底覆網，同時清除瓶罐類等垃圾，再裝進環保網袋，由漁船運回，還給海洋原本的湛藍潔淨世界。

環保局說，由於空氣瓶只能支撐45分鐘，海底撈成員往往要保持時間警覺、被漁網纏繞也要冷靜面對，成員表示雖然這份工作沒有薪水、又有風險，但因為對大海與故鄉的熱愛，依舊「甘之如飴」，希望讓大海恢復清澈面貌。

投入海底垃圾清除工作已4年的隊長陳爵表示，父親在新竹經營潛水中心已逾30年，早年即支援河川或海洋的打撈作業，甚至還曾打撈過墜海的小飛機和汽車，他因家庭環境耳濡目染下，國小3年級就會潛水，原本從事土木相關工作，6年前返鄉接手家業。

因為潛水而熱愛海洋，陳爵感嘆近年來已看不到絢麗深藍的海底世界，反倒被廢棄漁網、瓶罐類垃圾取而代之，有些容器甚至變成小魚的棲身處，破壞生態之舉令他難過，因此投入海底垃圾清除工作，即使進行「海底撈」作業時，偶有被漁網纏繞的風險，仍願為珍愛的海洋環境盡一己之力。

新竹市環保局邀請在地15位潛水員組成「海底撈」，定期於南寮沿海一帶深入海底清除垃圾。（記者蔡彰盛翻攝）

新竹市環保局邀請在地15位潛水員組成「海底撈」，定期於南寮沿海一帶深入海底清除垃圾。（記者蔡彰盛翻攝）

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