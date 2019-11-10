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竹科外圍 疑遭情色「個人工作室」進駐

竹科外圍疑遭情色「個人工作室」進駐。（記者蔡彰盛翻攝）

竹科外圍疑遭情色「個人工作室」進駐。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-10 10:02:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科外圍遭情色「個工」進駐？新竹科學園區周邊許多老舊公寓與開放式社區，吸引情色「個人工作室」進駐，在論壇網站刊登隱含性交易的訊息，吸引尋芳客上門「指油壓、精油芳療」紓壓，。

竹科附近舊公寓與社區有居民抱怨，住家附近常出現機車、自小客車，有陌生男子在附近探頭探腦，繞著打轉、打電話上下樓，感覺像是與應召女聯繫。

有居民說，情色個人工作室看準竹科商機，隱身竹科外圍社區租小套房，在情色論壇PO性感照誘尋芳客上門，論壇會員動輒數萬人，甚至還分門別類介紹各地個工，也有品頭論足，讓性好此道者好康鬥相報的。

有尋芳客在論壇製作「新竹個工表格」，在此尋芳問柳名冊內容包括國籍、優缺點、價格，還學美食評鑑的標準，以五星級評分制評比應召女「尺度、胸部、美腿、服務、身材」，讓新手尋芳客避免踩到雷。

法界人士指出，個人工作室假借按摩之名，實際從事性交易，取締上有相當難度，因其藏身民宅，隱密性高，若無搜索票或拘票，警方根本無法進入蒐證取締，而且有些不法人士常以色情為幌子，實際上藉機坑殺上門的尋芳客，也是防不勝防。

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