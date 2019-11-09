百工百業千人造勢 賴清德赴竹市挺鄭宏輝進國會

賴清德與鄭宏輝、林智堅、柯建銘等人合體造勢。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-09 16:28:45

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕選舉邁入倒數階段，新竹市立法委員參選人鄭宏輝競選團隊今天舉辦「新竹市百工百業做伙相挺鄭宏輝」後援會授證活動，現場除了有「會做事新竹隊」班底人馬，加上新竹市長林智堅、立法院民進黨柯建銘總召外，還出現重量級的應援貴賓、前行政院長賴清德到場支持，並公開指出支持鄭宏輝的3個理由，會做事、熱心公益、經歷完整，也呼籲守護台灣民主，立法院要過半，全力推薦鄭宏輝進立法院。

活動現場熱鬧滾滾，有「會做事新竹隊」的立委參選人鄭宏輝、市長林智堅、總召柯建銘3人合體外，還有前行政院長賴清德代表小英到場，替173個後援會授證，造勢熱度達到高點，聚集所有新竹隊成員，全力挺鄭宏輝進入立法院，為新竹市更多建設來打拼。

賴清德表示，鄭宏輝是新竹市區域立委的最佳人選，選擇鄭宏輝的原因，會做事與多年奉獻新竹市的熱心公益，在地方上，擔任調解委員會、東區守望相助巡守隊長、義消總隊長，以及在中央擔任客委會委員、行政院顧問等，肯定鄭宏輝在公益活動的付出。他也稱讚鄭宏輝是立法委員候選人經歷最完整的一位，絕對是能夠在國會扮演關鍵力量。

賴清德指出，對於目前中共打壓的局勢，習近平公開表示台灣只能走向一國兩制，只有一個中國的原則，現場也呼籲，台灣絕對不能接受，台灣人民必須集中選票，捍衛台灣民主自由，讓民進黨立法委員席次過半，守護台灣價值。

鄭宏輝表示，一個專業政治人物除了要發現問題，也要解決問題，他在新竹市20多年，過去在新竹市，現在與未來也會帶著鋼鐵的精神，為新竹市繼續努力，未來將和林智堅市長一起打拼，替新竹爭取更多的建設和福利，讓大家過更幸福的生活。他說，儘管政治口水也越來越多，選舉應該要把大家團結起來，才是台灣人所追求民主價值。

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