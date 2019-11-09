罕見「三趾鷸」報到！ 新竹金城湖出現上百隻

秋水鳥報到，新竹市金城湖出現上百隻罕見三趾鷸！（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-09 16:49:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕108年秋水鳥季活動今天在新竹市金城湖展開。金城湖區每年3至6月提供北返候鳥、8至11月提供南遷候鳥過境棲地。值此秋季，來金城湖欣賞水鳥可以看到花嘴鴨、小水鴨、 赤頸鴨、尖尾鴨、鳳頭濳鴨、白冠雞足鷸、赤足鷸、小青足鷸、高蹺鴴、小環頸鴴、黑面琵鷺、大白鷺、小白鷺、夜鷺、蒼鷺、黃小鷺，還有高蹺鴴及黃小鷺等築巢育雛，以及難得一見的候鳥過境。

新竹市長林智堅說，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，千餘公頃潮間帶所孕育的大量蝦蟹螺貝，每年春天秋季吸引大批水鳥到訪，是觀鳥賞蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。為了這濱海濕地的永續發展，香山濕地分別公告為新竹市濱海野生動物保護區及國家級香山重要濕地。

香山濕地在林智堅上任後，陸續投入1700多萬元進行300多公頃紅樹林整治工作，除了回復濕地樣貌，底棲動物棲地面積增加外，也一併解決溪口排洪及小黑蚊肆虐問題。依據清華大學2011年調查顯示，香山濕地台灣招潮蟹（台灣旱招潮）數量約有1.3萬隻，去年再次調查時已激增至約23萬隻，主要與紅樹林整治有關，這些紅樹林整治後出現的泥灘地，非常適合台灣招潮蟹棲息，豐富的底棲生態造就了候鳥覓食場，好像是專為南遷的鳥特別準備的五星餐廳，非常適合過境水鳥停棲覓食。

林智堅重視新竹市的環境保育與觀光發展，除了紅樹林整治外，陸續爭取預算，在香山濕地沿岸規劃設置環境教育及服務設施生態館、金城湖賞鳥區、海山海堤步道及南港賞鳥小徑等，讓民眾在安全乾淨的設施上，觀察生態及欣賞美景，歡迎民眾在拜訪新竹時，安排賞水鳥活動，還能順路安排到海山漁港海堤步道賞蟹再賞夕陽。

新竹市野鳥學會理事長陳萬方說，新竹鳥會調查金城湖區水鳥，發現客雅溪口有上百隻黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、三趾鷸及東方環頸鴴成群飛舞，讓人心情振奮，還有穿梭在木麻黃林子裡成群的花雀與黃雀，更增添熱鬧。歡迎大家攜伴到新竹市港南金城湖一起來歡迎南遷的候鳥。

產發處指出，稀有的棉鴨今天也來湊熱鬧，吸引鳥友搶拍，棉鴨一般不會遷徙，所以罕見，分佈範圍在印度、中國南部、東南亞及至新幾內亞和澳洲部分地區，喜歡豐富水草的池水，可能是受到香山濕地的好環境吸引前來暫棲。另外小水鴨也到金城湖報到，每天都有數百隻群聚湖面休息，罕見三趾鷸也群聚金城湖，秋高氣爽最適合來一趟賞鳥的親子生態旅遊。

稀有迷鳥棉鴨。（記者蔡彰盛翻攝）

客雅溪口一大群鷸鴴科水鳥停棲。（記者蔡彰盛翻攝）

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