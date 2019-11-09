竹市城市策展動物出沒舊城區 24日前拍照打卡換好禮

城市策展動物出沒舊城區，24日前拍照打卡換好禮！（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-09 13:42:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立動物園將於12月28日重新開園，新竹市政府與遠東巨城購物中心共同舉辦暖身活動，從11月1日到24日辦理「動物上班了，城市暖暖身」策展，只要跟城市裡的7隻動物拍照打卡，前200名完成任務的民眾，就可以到「大同108舊城再生基地」兌換動物園萬花筒及海報，市府邀請民眾把握最2週展出，拍照打卡換好禮。

「動物上班了，城市暖暖身」展出至24日，除了林智堅親身示範跟台灣黑熊的逗趣合照，也吸引新竹市東門國小、西門國小、北門國小的學生前來玩耍，甚至還有大學生特地帶畢業袍到舊城區找動物合影留念，民眾都表示很期待開園的那一天趕快到來。

都發處表示，躲藏在城市裡的動物們共有7隻，不論大小朋友，都可以前往「大同108舊城再生基地」索取展覽摺頁，找到市區裡的動物們拍照打卡發佈在instagram、facebook，tag7位朋友，前2百名完成任務的市民朋友，就能到大同108再生基地，兌換限量動物園萬花筒及海報。

都發處表示，躲藏在隆恩圳沿線的台灣黑熊、梅花鹿與長頸鹿，原本是擺放動物園內的雕塑，整修後變為城市藝術裝置，吸引新竹市各處的學生前來拍照玩耍。西門國小棒球隊的孩子特地利用課餘時間來訪，球隊老師也興奮得在一旁「動作指導」，學生則在動物旁擺出揮棒、丟帽、跳躍等各種姿勢。

北門國小的學生笑說，上半身的黃色校服跟長頸鹿和梅花鹿的顏色很接近，所以大家圍繞著動物們拍了許多照片；東門國小的學生則維妙維肖地模仿梅花鹿「翻白眼」的神態，或著直接靠在台灣黑熊懷裡，這些逗趣又溫馨的互動讓動物雕塑彷彿也活了過來，變成孩子們的大玩伴。

教育處表示，不論隆恩圳、車站或巨城都離校園很近，下課後帶著孩子們走路去尋找動物好朋友，跟牠們一起擺出各種可愛姿勢，能讓孩子們更認識這座城市，也藉此讓孩子們更了解動物、尊重生命。

城市策展動物出沒舊城區，24日前拍照打卡換好禮！（記者蔡彰盛翻攝）

北門國小的學生笑說，上半身的黃色校服跟長頸鹿和梅花鹿的顏色很接近，所以大家圍繞著動物們拍了許多照片。（記者蔡彰盛攝）

東門國小的學生則維妙維肖地模仿梅花鹿「翻白眼」的神態，或著直接靠在台灣黑熊懷裡。（記者蔡彰盛攝）

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