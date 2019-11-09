竹市勞工運動會登場 65隊千人競逐

竹市勞工運動會暨趣味競賽活動在市立體育館熱鬧舉行。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-09 13:44:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市勞工運動會暨趣味競賽活動上午在市立體育館熱鬧登場，今年報名隊伍高達65隊，人數近千人，創歷年新高紀錄，會場活力十足。副市長沈慧虹感謝每天努力工作的勞工朋友努力付出，創造本市人均稅額26萬元。她勉勵勞工朋友們養成運動習慣，帶著熱情與活力，以運動會友。

市長林智堅表示，勞工是社會的中堅份子，竹市府致力於讓企業主有安定的經營環境，讓勞工有安定的就業環境，勞工們工作穩定之餘，也可以參加勞工大學培養第二專長。市府將持續打造減壓、舒壓的生活環境，希望幫大家照顧好家裡的長輩、小孩，讓大家可以無後顧之憂、安心拚經濟。今日體育館會場鄰近的動物園，正持續施工中，12月28日將重新開幕，歡迎大家扶老攜幼來逛逛重生後的動物園。

猛力一揮，球卻過門不入，引得隊員驚呼連連！勞工運動會的現場除了加油聲，還有許多的笑聲，現場氣氛熱絡。今年首次參加勞工運動會的電器裝修職業工會會務人員蔡慧榆表示，運動會場面盛大，競賽內容強調團隊合作，難易適中，讓會員有彼此交流及紓解工作壓力的機會。

勞工處長黃錦源表示，勞工運動會以各項趣味競賽活動的方式，讓勞工朋友可以攜家帶眷，一起以健康的方式，增進勞工身心健康與生活平衡。現場也結合職訓成果展及多元業務宣導，規劃體適能、時尚剪髮、庇護工場、職訓成果等餐點製作與各式體驗攤位，讓大家除趣味競技外，還能逛攤位，體驗不同樂趣。

竹市勞工運動會暨趣味競賽活動今天在市立體育館熱鬧登場。（記者蔡彰盛翻攝）

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