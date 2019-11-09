全台首位「景觀界奧斯卡」肯定 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物

林智堅主持重大建設會報，與景觀建築專家討論步行城市計畫。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-09 13:29:20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕全球最大國際景觀組織「國際景觀建築師協會」亞太區分會8日晚間宣布今年獲得「亞太區景觀建築傑出人物獎」的6名得獎者，新竹市長林智堅成為台灣獲得此獎肯定第一人，國際景觀建築師協會將於明年在馬來西亞檳城「世界景觀建築聯盟大會」頒獎。

獲此殊榮6人為台灣新竹市長林智堅、新加坡國家發展部宜居城市中心執行總監邱鼎財、上海綠化管理局局長胡運驊、新加坡國立大學生物科學系教授陳偉興、中國工程師施奠東與北京林業大學園林學院教授王向榮。

國際景觀建築師協會成立於1948年，舉辦全球景觀建築比賽超過20年，是全球最具國際、公信力的世界景觀大賽，獎項更堪稱「景觀界奧斯卡」，協會2017年起設立「景觀建築傑出人物獎」，鼓勵非景觀建築專業背景，卻對景觀環境有重大貢獻的各領域工作者，每年協會都經過審慎評估、評選出獲獎的佼佼者，2017年得獎者之一為泰國瑪哈．扎克里．詩琳通公主。

中華民國景觀學會理事長許晉誌表示，新竹市政府近年透過全體公務員投入，推動創新行政程序，重視公共工程設計品質，成為城市景觀治理典範，林智堅是台灣第1位榮獲此殊榮者，得獎意義非凡，將讓台灣景觀走向世界而世界，讓世界看見台灣的景觀建築設計實力。

「林智堅市長讓建築景觀發揮專業，新竹市景觀與建築脫胎換骨！」台北科技大學建築系副教授林靜娟表示，林智堅市長推動公共建設對話平台，並親自主持會議，讓景觀建築專家與公部門直接對話，進行跨局處整合，創立有效決策機制，透過此機制推動步行城市等重大建設，原本被遺忘的空間重新活絡、充滿笑聲，更重新找回市民的認同與光榮感。

林智堅表示，得獎肯定是來自市府團隊努力，強調過去5年找回新竹市民對公共建設的信心與期待、公務同仁的光榮感，而優秀景觀建築專家也紛紛投入新竹市公共建設，他強調，新竹市的改變，已經證明透過建立「尊重專業、重視美學」有效機制，可以打造人民有感、解決問題又具美學的公共建設，如新竹漁人碼頭、進擊的公園、新校園運動等整體建設，也期待新竹市作為台灣城市典範，能夠翻轉公部門的美學文化。

林智堅視察新竹動物園等建設。（記者蔡彰盛翻攝）

原本南寮消波塊，經市府重新設計成為打卡熱點「魚鱗天梯」。（記者蔡彰盛翻攝）

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