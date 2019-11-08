新竹市2021台灣燈會設6大燈區 主燈區在新竹公園

新竹市政府主辦2021台灣燈會，交通部長林佳龍（左一）今天到新竹市視察，也對竹市主辦台灣燈會很有信心，認為可做為未來都會區辦台灣燈會的典範。（記者洪美秀攝）

2019-11-08 21:17:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天要求市府針對2021台灣燈會進行專案報告，包括市府將編列4.5億元預算投入各項活動，同時確定台灣燈會主燈區將設在新竹公園，且會規劃古蹟群與舊城區、文化燈區、隆恩圳燈區、中央公園燈區和站前燈區，預估每天會有500輛接駁車輛，紓解市區交通壓力，期許透過蛋黃區的遊客消費行為，帶動舊城區的觀光潛力。

新竹市政府主辦2021台灣燈會，由文化局長黃竫蕙報告市府規劃內容，目前燈會時間是在2021年2月26日到3月7日，共10天，這是新竹市改制後首次舉辦台灣燈會，除會把人潮帶入城區四周，提高觀光效益外，更會利用城市古蹟群和在地高科技產業，結合歷史文化與光雕科技，做為未來10年台灣燈會舉辦的典範。

文化局表示，將設置6個燈區，包括A：車站燈區，以火車站為主，展現科技投影和光雕。B：護城河燈區，以古蹟群和舊城區為主。C：文化燈區，會以傳統文化和燈藝競賽為主。D：隆恩圳燈區，以國際徵件和科技競賽燈區為主。E：東大路軸線，主要是花車遊行路線，並打造新竹燈會大道。F：公園燈區，則是中央燈區，會以主燈和副燈為主。

文化局強調，未來台灣燈會所展現的各種燈區或光雕，大都會成為永久光環境，也會透過燈會花車遊行及表演，吸引外地人潮。

目前預估經費由市府編列4.5億元，也會向中央爭取經費，同時也會提供交通接駁動線，每天會動用500輛接駁車，協助引導境外進入的車輛，並讓賞燈人潮進入舊城區旅遊、消費，為在地商家注入商機與人潮。

交通處則強調，會利用高鐵、台鐵及公路接駁等方式進行轉乘接駁，目前已進行交通接駁規劃的招標案，會提早規劃因應，將車輛引導到燈區外圍，並透過接駁，將人潮帶入燈區。

新竹市議會各黨團也表達對台灣燈會的期待與要求，要求市府多爭取中央經費，減輕市府財政負擔，同時要做好交通接駁規劃，將對市民的交通影響降到最低。

新竹市政府主辦2021台灣燈會，其中主燈及副燈將位在新竹公園。（記者洪美秀攝）

新竹市政府主辦2021台灣燈會，東門圓環所屬舊城區和護城河都會是6大燈區之一。（記者洪美秀攝）

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