清大、竹教大合併案涉及不法？冒用竹檢名義發新聞恐觸法

無端被捲入假新聞中，新竹地檢署遭假冒發佈新聞稿，經查此新聞是假新聞，已分案偵辦中。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-08 16:54:17

［記者洪美秀／新竹報導］疑似被清華大學解聘的前某助理教授今天竟偽造新竹地檢署的新聞稿公文書，發給媒體指「清華大學與新竹教育大學合校」過程有暇疵，已由地檢署進行相關案件偵辦，但經查證，此新聞稿是假冒新竹地檢署名義發文，是假新聞，檢方將以「偽造公文書」偵辦。

至於被無辜扯上假新聞事件的清華大學也表示，校方已與律師商量，會以妨害清大名譽提出告發狀，呼籲民眾及師生不要被假新聞所騙或任意傳播。

清大強調，清大與竹教大已成功合校多年，所有過程都合法並合乎規定，也經得起相關檢驗，經查發佈假新聞的可能是被校方解聘的前助理教授，疑似因被解聘而挾怨報復，校方呼籲民眾勿輕信此假新聞，也希望藉此將散佈假新聞的人繩之以法。

今天在幾個網路臉書社團有看到不明人士冒用新竹地檢署名義散佈假新聞給媒體，指清華大學與新竹教育大學兩校合併案涉及不法，該新聞稿不僅以假亂真使用竹檢署徽章，還點名承辦案件檢察官與發言人。不過，新竹檢方稍早已發出聲明，強調並未發布該新聞稿，這是假訊息，已經分案偵辦中。

有不明人士疑將假新聞稿貼在臉書社團「靠北交大」，還投訴媒體爆料信箱，該新聞稿不但仿造新竹檢方的新聞稿格式，還使用檢方徽章，內容隱晦點出清大與竹教大合併案，有老師涉及不法遭檢方傳喚，不過由於發稿內容、邏輯怪異，經媒體向檢方與校方查證，新竹地檢署證實是假新聞，至於「靠北交大」上的貼文則已刪除。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華表示，自己並未發布該新聞稿，其內容點名的承辦檢察官也並未受理偵辦此案，這樣冒用檢方名義散佈假新聞稿的舉動，已嚴重影響檢方名譽，且涉及偽造文書罪，檢方已分案調查中。

新竹地檢署無端被捲入假新聞的發佈，已分案偵辦相關案件。（記者洪美秀攝）

清華大學無端被捲入假新聞中，強調已和律師商量準備提出告發狀。（記者洪美秀攝）

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