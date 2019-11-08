林佳龍視察竹市 支持大車站跨站平台計畫

交通部長林佳龍今天視察新竹市交通建設，對市府所提台鐵大車站跨站式平台計畫表示會全力支持，希望透過預審制度，全力推動並加快腳步。（記者洪美秀攝）

2019-11-08 17:14:39

［記者洪美秀／新竹報導］交通部長林佳龍今天下午到新竹市視察交通建設，包括新竹轉運站及火車站前、後改造情況等，對市府要推動大車站計畫，林佳龍樂觀其成，全力支持，強調會協助加速審查作業，另有關補助國際展演中心停車場等各項經費，更讚許竹市是全台爭取最多停車場經費的縣市，經費高達18.8億元，交通部也補助近10億元，對竹市整體交通會有很大提升效益。

林佳龍、林智堅等人先到台肥TFC One大樓，遠瞰竹市規劃的藝文特區基地，並針對國際展演中心模型交換意見，對此，林智堅說，國際展演中心停車場已獲交通部補助3.1億，加以配合款，總工程經費5.1億，是竹市推動藝文特區發展的重要基礎。

市府交通處表示，國際展演中心規劃可容納800至1000人，作為藝文表演的專業場館，而目前台肥TFC One大樓與國際展演中心共構的地下兩層停車場，預計規劃368席停車位、850席機車位，能提供觀眾便利的停車空間，並紓解未來新竹文創館、兒童探索館帶來的大量人流。

而市府推動中的「前瞻基礎建設計畫-新竹大車站計畫」，是串聯新竹前後站的重要樞紐，預計投入核定總額53.5億工程經費，市長林智堅說，秉持「人本友善」與「低成本、高效益」的方案，建立串聯前後車站的跨站平台，完工後將使新舊城區的機能相互融合，活絡經濟發展。

林智堅也向林佳龍說明市府啟動的「大車站計畫三部曲」，包括105年8月新竹轉運站啟用時改造前後站地下道，完成了第一部曲，107年2月完成了站前廣場的改造，並於後站增設了風雨走廊，完成了第二部曲；目前正在努力大車站計畫也是最關鍵的第三部曲，整體規劃已經送交通部審查，盼成為未來新竹市改頭換面，迎接下個百年城市發展的重要交通建設。

林佳龍對竹市提出的車站立體化跨站式大平台表示支持，他說，多數縣市針對鐵路立體化都有不同規劃，像台北、桃園是採地下化，台中市採高架化，而新竹市府提出的車站立體化，是以大平台來縫合，且建設經費約53.5億元，是物超所值的一項計畫，交通部會全力支持，也會盡快讓此案通過，目前已完成可行性評估，並進入綜合規劃階段，未來交通部會支持車站大平台的建設。

最後，一行人抵達護城河周邊，了解市府推動步行城市計畫，林智堅說，市府這幾推動「步行城市」計畫，此次東門城周邊環境改善工程也獲觀光局核定總經費2300萬元，將改善從車站到護城河等觀光熱點的周邊環境，例如增設護城河東門圓環親水平台、改善燈具照明及綠化植栽。

林佳龍也對新竹市府要舉辦2021台灣燈會活動樂觀其成，包括在護城河舊城區設立燈區等，他都認為未來都可做為舉辦台灣燈會的指標，交通部會全力支持。

交通部長林佳龍今天視察新竹市交通建設，對市府所提台鐵大車站跨站式平台計畫表示會全力支持，希望透過預審制度，全力推動並加快腳步。（記者洪美秀攝）

交通部長林佳龍今天視察新竹市交通建設，對市府所提台鐵大車站跨站式平台計畫表示會全力支持，希望透過預審制度，全力推動並加快腳步。（記者洪美秀攝）

交通部長林佳龍今天視察新竹市交通建設，對市府所提台鐵大車站跨站式平台計畫表示會全力支持，希望透過預審制度，全力推動並加快腳步。（記者洪美秀攝）

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