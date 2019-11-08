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口角開槍傷友 難逃警網繳械

不爽友人冷嘲熱諷，新竹市廖姓男子竟對何姓友人開槍，結果下場就是被警網圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

不爽友人冷嘲熱諷，新竹市廖姓男子竟對何姓友人開槍，結果下場就是被警網圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-08 11:02:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹地區有毒品前科的30多歲廖姓男子7日晚間和何姓友人與朋友在新竹市區聊天，結果廖、何兩人因意見不合互嗆起口角，兩人於是互毆，沒想到廖男一氣之下竟從腰際掏槍對何男開槍，導致何男小腿中彈送醫，一群人鳥獸散，警方獲報後，立即撒網圍捕，將躲在平房屋頂的廖嫌逮捕歸案，並起出一把改造手槍和3顆子彈，全案依法究辦。

據悉，何男對廖男已有很多不滿，兩人早已有心結，何男經常對廖男冷嘲熱諷，口出惡言，而廖男也對何男心生不滿，早已想教訓何男，結果就在昨晚8點爆發激烈口角，互嗆過程中，廖男掏出改造手槍對何男開槍，一看到何男中槍，竟倉皇逃離現場，因在場的其他友人看到何男中彈倒地，才趕緊打119求救。

警方接獲119勤務指揮中心通報，立刻前往現場搜捕，研判廖男應該還在附近，於是增加警力圍捕，廖男自知難逃警力圍捕，原本躲在附近平房的屋頂，只好將手中的槍從屋頂往下扔，並交出藏在身上的3顆子彈，至於改造槍枝來源，仍待警方調查釐清。

不爽友人冷嘲熱諷，新竹市廖姓男子竟對何姓友人開槍，結果下場就是被警網圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

不爽友人冷嘲熱諷，新竹市廖姓男子竟對何姓友人開槍，結果下場就是被警網圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

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