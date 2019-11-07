催生兒童醫院 竹市議會考察中醫大新竹附醫

新竹市議會議長許修睿偕同議員參訪中醫大新竹附醫「中藥智慧化倉儲管理系統」與「智慧臨床實驗室」等。（記者廖雪茹攝）

2019-11-07 14:13:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市議會正值議會期間，由於新竹市兒童醫院是竹市近年重要建設之一，議長許修睿今天特別偕同市議員前往中國醫藥大學新竹附設醫院考察，希望汲取設院的經驗，期許竹市兒童醫院也能夠早日興建、完工啟用，發揮醫療功用，服務大新竹地區的民眾。

包括許修睿與數十名市議員，以及副市長沈慧虹和5名局處首長，今早前往中醫大新竹附醫考察。陳自諒簡報，新竹縣的醫療，在中醫大新竹附醫進駐以前，缺乏1346床設備；該院總規劃床數788床，其中一般急性病床496床，特殊病床292床，去年開院後逐年擴大病床數，預計2021年病床全開營運；目前約有86名醫師，250名護理師，提供優質醫療服務。

陳自諒並強調，該院以「救急救心救命救急」為願景，以病人為中心，守護在地健康。

許修睿表示，中醫大新竹附設醫是目前桃竹苗最新穎的醫院，未來朝醫學中心邁進。去年12月開幕之後，許多病患在中醫大新竹附醫得到妥善的病醫治療、衛教資訊以及健康管理的相關資訊，也刺激大新竹地區醫療環境的互動、良性競爭與進步，受惠的是大新竹地區所有的民眾。

許修睿表示，新竹市兒童醫院也是新竹市近年重要建設之一，此趟考察，希望借重並汲取中醫大新竹附醫的寶貴經驗，期許新竹市兒童醫院早日興建、完工啟用，發揮醫療功用，服務大新竹地區的民眾。

陳自諒也介紹特色醫療以及智慧友善醫院，包括「中藥智慧化倉儲管理系統」與「智慧臨床實驗室」等。

市議員們肯定院方讓病人的用藥安全更加有保障，同時也體驗智慧導航系統、智慧病房等，並操作網路掛號、網路看診進度、自動繳費等功能。

新竹市議會正值議會期間，由於新竹市兒童醫院是竹市近年重要建設之一，議長許修睿今天特別偕同市議員前往中國醫藥大學新竹附設醫院考察。（記者廖雪茹攝）

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