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口腔顎面矯正手術 可改善民眾戽斗嘴歪症

有戽斗及嘴歪不對稱困擾嗎？台大醫院新竹分院提供口腔顎面矯正手術，可讓患者改善狀況，且能恢復正常咀嚼功能。（記者洪美秀翻攝）

有戽斗及嘴歪不對稱困擾嗎？台大醫院新竹分院提供口腔顎面矯正手術，可讓患者改善狀況，且能恢復正常咀嚼功能。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-07 13:56:53

［記者洪美秀／新竹報導］「醫師，我的下巴厚道且往前凸，影響外觀，吃東西也變困難，該怎麼辦？」，此外左右臉不對稱，一大一小，下巴歪一邊，能改善嗎？台大醫院新竹分院口腔顎面外科彭馨慧醫師說，有民眾會有戽斗或臉型左右不對稱問題，嚴重時會影響咀嚼，但可透過口腔顎面矯正等方式改善，不僅能保持外型美觀，也能減輕咀嚼不便問題。

彭馨慧說，齒顎咬合異常的原因有上顎及下顎骨發育不正常、顏面創傷、牙齒排列異常或牙齦骨異常等原因，這些異常問題也可能同時出現。若因顏面骨異常造成外觀或咬合功能異常，就可評估接受治療。

彭馨慧說，顏面異常患者常伴隨不同層面的複雜問題，需醫療團隊共同合作，臨床常見的顎骨發育不正常像戽斗、左右臉不對稱、下巴歪斜、下顎後縮或前牙空咬等，咬合不正可能影響咀嚼吞嚥和說話發聲。顏面外觀異常也會造成心理、社交生活困擾，下巴後縮的病人則可能合併有呼吸中止症問題。

若有上述問題，可請口腔顎面外科專科醫師、齒顎矯正專科醫師、麻醉醫療團隊等評估，彭馨慧說，複雜的顏面異常需要正顎手術治療，正顎手術是用手術方法矯正上下顎骨的異常，病患就診諮詢透過紀錄、照相、印牙齒模型、照X光等檢查，就可擬定治療計畫，一般病人經一段時間的牙齒矯正後，再用正顎手術改善顎骨及咬合位置，大概住院5到7天可出院，也能恢復正常的咀嚼和說話等功能。

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