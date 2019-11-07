公費流感疫苗 竹市15日起開始施打

台灣史上最晚的流感疫苗施打將在15日開始，新竹市以購入12萬劑疫苗，提醒符合條件民眾按序接種。（記者洪美秀攝）

2019-11-07 13:46:08

［記者洪美秀／新竹報導］台灣史上最晚的流感疫苗終於要施打了。新竹市衛生局表示，今年公費流感疫苗已採購近12萬劑，且全面升級四價，包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株，增加B型流感防護，將從15日起為國小到高中學生及醫事人員施打；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日才是其他公費施打對象，提醒民眾分批接種。

衛生局表示，新竹市公費流感疫苗施打對象從50歲以上到高中以下市民都可施打，約有13萬名市民受惠。今年公費流感疫苗也首度由三價升級為四價疫苗，提醒民眾，除接種流感疫苗，也要落實防疫重點，流感病程演變快，多留意、多警覺、有流感症狀趕緊就醫、生病在家多休息，才能保護自己及家人的健康。

衛生局表示，今年公費接種對象，包括50歲以上成人、6個月以上到6歲以下幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、19到49歲高風險慢性病患、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、國小學童、國中、高中學生、重大傷病患及罕見疾病患者等，都可接受公費疫苗接種，提醒符合公費接種條件民眾，可按接種時程完成疫苗接種，將可在明年農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力。

衛生局強調，台灣流感季一般從11月到隔年的農曆春節達到高峰，防範流感最簡單的方法就是接種流感疫苗，疫苗接種後約2到3週會產生保護效果，保護效果可達50到80%，提醒市民符合條件者依序施打疫苗。可撥東區衛生所電話：03-523-6158、北區衛生所電話：03-535-3969、香山衛生所電話：03-538-8109，或防疫專線：03-535-5130洽詢。

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