立委參選人鄭宏輝 周日辦親子場「神奇遊樂園」

鄭宏輝代言新竹國際青商會主辦的多場親子造勢活動，本周日將推出大型親子場「神奇遊樂園」。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-06 19:44:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立委參選人鄭宏輝代言新竹國際青商會主辦的多場親子造勢活動，本周日將推出大型親子場「神奇遊樂園」，設立多項大型遊具、親子表演、積木、劍玉等體驗教室，並邀請到大小朋友最愛的momo大哥哥大姐姐現場表演，競選吉祥物輝熊更將變身六尺巨人，邀請新竹市所有的親子一同前往，共度快樂的周末親子時光。

鄭宏輝表示，目前神奇遊樂園預計舉辦四場次，除了11月10日樹林頭公園場外，未來還有12月7日牛埔夜市、12月15日新竹水道取水口、12月28日北大公園，民眾可以密切鎖定他的臉書追蹤相關資訊。

鄭宏輝表示，「輝熊愛玩俱樂部」，辦了很多給孩子的活動，不僅邀請劇團巡迴大街小巷，演出多部精彩的劇碼，也推出積木、攀岩、萬聖節大遊行等親子活動，他也親自以輝熊把拔的名號闖蕩新竹市，陪著新竹市的孩子在廟口、公園度過。

鄭宏輝指出，近幾年選舉文化不斷在改變，不同傳統造勢場，辦親子活動能營造歡樂有趣氛圍，降低政治的距離感，還能近距離接收民眾的心聲，且選舉造勢對孩子來說也是公民教育的好機會，選舉不是分化撕裂的活動，應該是歡樂、凝聚眾人、團結新竹的運動，這也是他這次競選主軸「我是新竹人」的理念，不管先來後到，只要在這裡生活，就是新竹人。

鄭宏輝表示，輝熊愛玩俱樂部將在11月10日星期日下午一點半，在樹林頭公園舉辦「神奇遊樂園」，現場將有小小蜘蛛人攀岩牆、消防車溜滑梯、小火車、輝熊寶寶等大型遊具，讓孩子消耗體力、充分放電，更有傳統技藝劍玉、風箏彩繪、拼豆手作等多項親子體驗活動，用輕鬆快樂的方式增加孩子的創造力與想像力。今日宣傳記者會現場，請到孩子最愛的氣球達人QQ姐姐現場表演，為孩子帶來精采的氣球說故事時間，孩子們樂不思蜀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法