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首頁　>　新竹市

密會宣明智、鄭其嘉 韓國瑜：談高科技產業 沒談支不支持

韓國瑜與弱勢團體座談後，向媒體談及與至竹科宣明智、鄭其嘉對高科技產業交換意見。（記者許麗娟攝）

韓國瑜與弱勢團體座談後，向媒體談及與至竹科宣明智、鄭其嘉對高科技產業交換意見。（記者許麗娟攝）

2019-11-06 19:04:49

〔記者許麗娟／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天上午原訂行程至竹科日揚科技，但前一晚臨時改為閉門會議，與台揚榮譽董事長謝其嘉、力挺郭台銘的聯電榮譽副董事長宣明智會面，下午媒體問韓國瑜，與宣明智會面，他有說支持嗎？韓國瑜回應說：「沒有談到支持跟不支持。」是希望政府能多傾聽高科技產業的聲音。

韓國瑜上午原定訂參訪台揚科技，但前一晚以台揚有產品生產機密製造中，改至公司1樓的大廳會議室，但昨晚8點多再更改為閉門會議，不開放媒體採訪。韓國瑜今天下午也承認，在擔任竹科園區公會監事會召集人的台揚榮譽董事長謝其嘉、公會秘書長張致遠接待下，與聯電榮譽副董事長宣明智及其國政顧問團總召張善政面談。

媒體質疑，宣明智過去曾支持郭台銘選總統，這次與韓國瑜碰面，是否有表達支持之意？韓國瑜指出，宣明智是希望站在高科技的一份子，貢獻新竹科學園區跟台灣高科技產業，他希望政府能多傾聽高科技產業的聲音，也希望政府能夠多多幫助高科技界，讓高科技業可以好好幫台灣經濟衝刺打拚。

韓國瑜說，宣明智覺得，這一段時間好像政府對高科技產業的需求照顧的比較不足，他希望能夠加強，沒有談到支持跟不支持，僅談到高科技產業的心聲，包括人才培育、高科技的全球布局時需要政府協助，也尊重主辦單位希望用閉門會議的方式來交換意見，他們完全尊重。

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