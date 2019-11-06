庶民破滅》被問失業買豪宅7200萬哪來？ 韓再嗆：哪家媒體

面對7200萬豪宅議題，韓國瑜認為自己是正常買賣。（記者許麗娟攝）

2019-11-06 16:38:37

〔記者許麗娟／新竹報導〕自稱是庶民選總統的國民黨總統參選人韓國瑜，今天被週刊爆料在失業期間在北市南港購7200萬豪宅，韓國瑜今天在新竹被媒體詢問，表示自己訂下後，因本金太高無力支付所以忍痛賣掉，再有媒題詢問「失業期間7200萬買豪宅的錢從哪裡來？」韓怒問「哪一家媒體？」

韓國瑜指出，自己在當台北農產總經理前1年就訂了房子，因為在捷運站旁邊，希望在台北市有一間交通方便的房子，但過了一段時間之後，因為本金實在太高，無力支付，所以就認賠讓出去，就這樣子。他認為買房子、貸款，實在是太吃力了就賣掉，這是非常單純的事情。

但有媒體詢問購買豪宅被稱為「假庶民」，韓國瑜則再回應房子買賣是非常單純的事情，也因為財務壓力就賣給別人，而另有媒體詢問外界好奇失業期間如何有7200萬可以買豪宅？韓國瑜聽聞後怒指記者：「你的問題是不是完全沒有搞清楚問題？因為是銀行貸款，你為什麼問我是花7200萬買房子？因為是向銀行貸款，但你的問題似乎是在誤導的狀況，我不知道你是哪家媒體？」同時也再嗆：「喔！又是三立喔！」

韓國瑜最後重申，自己不是拿7200萬買房子，是向銀行貸款，若干年之後因為財務壓力，不得不忍痛把它讓給別人，並再嗆「什麼叫做拿7200萬去買房子？你提的問題我就覺得非常奇怪。」

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