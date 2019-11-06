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首頁　>　新竹市

韓國瑜竹市拜廟座談 首站城隍廟大吃柳家魯肉飯

韓國瑜前往城隍廟前廣場品嚐柳家魯肉飯與貢丸湯，並向議長許修睿舉起大拇指喊讚。（記者蔡彰盛攝）

韓國瑜前往城隍廟前廣場品嚐柳家魯肉飯與貢丸湯，並向議長許修睿舉起大拇指喊讚。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-06 12:26:05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕高雄市長韓國瑜今天在新竹市展開拜廟與座談行程，首站來到城隍廟，他也祈求廣大人民能安居樂業，希望台灣社會充滿和諧樂觀、家戶平安。

韓國瑜說，很多人不瞭解新竹都城隍廟是全台第一座還沒有蓋政府就已經先蓋的城隍廟，相當了不起，過去地方首長還沒上任之前，都要先到城隍廟拜拜，所以城隍爺在人民心目中是非常重要的。

他說城隍爺掌管新竹從搖籃到墳墓，從小孩到老人，有做善事的就報到天庭，有作惡事的就報到陰間，城隍爺在民間信仰中是非常重要的。

他說二次世界大戰炸彈掉下來到城隍廟這邊，都沒有爆炸，他也感謝議長許修睿長期關心宗教事務，帶給台灣人民心中祥和，且默默關心照顧弱勢族群，他也祈求廣大人民能安居樂業，希望台灣社會充滿和諧樂觀，家戶平安，國運昌隆。

隨後他前往廟前廣場品嚐柳家魯肉飯與貢丸湯，並舉起大拇指喊讚。

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