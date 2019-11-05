偷車賊遇警加速落跑 撞死彭淮南哥哥判2年8月

警方逮捕張男。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-05 21:50:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子張陳維開著偷來的小貨車被警方發現，在新竹市區加速逃逸，撞上前中央銀行總裁彭准南的哥哥彭淮澤，導致彭男傷重不治，沒想到張男還肇事逃逸，迄今仍未賠償家屬。新竹地院依過失致人於死、肇事逃逸罪，判刑2年8月。

判決書指出，張陳維與綽號「小郭」男子3月22日深夜偷走1輛小貨車，4月5日清晨沿竹市中清路1段往新竹市延平路3段方向右轉行駛，警方發現未懸掛車牌，懷疑是贓車，鳴警笛並使用擴音器告知張陳維停車受檢，張陳維反而加速逃逸。

張陳維駕車行經新竹市育英路左轉中山路時，撞及由彭淮澤騎的機車，彭淮澤人車倒地，受有頭部挫傷合併臉骨骨折及出血等傷害，張陳維駕駛的小貨車也失控而不慎撞及停放在路邊2輛自用小客車（無人受傷）。

張陳維肇事後逕自下車徒步逃離現場。彭淮澤經送往新竹市國泰綜合醫院救治，到院時已無呼吸、脈搏、血壓，仍因中樞神經休克不治死亡。嗣警方經在場民眾協助而逮捕張陳維。

法官審酌被告竊取他人所有車輛，因更換車牌避免遭警方查緝卻僅在車頭懸掛車牌，為警發現後要求停車受檢，竟拒絕停車，反加速逃逸，復疏未注意車前狀況因而撞擊被害人彭淮澤所騎乘機車，致生被害人死亡結果，使家屬承受喪失親人之苦痛，且於肇事後不顧被害人安危而逕行逃逸，罔顧人命，且犯後並未賠償家屬。

最後法官依共同犯竊盜罪判刑4月，過失致人於死罪處1年2月，肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑1年10月。合計應執行有期徒刑2年8月。

警方在竹市天公壇旁逮捕肇事的張男。（記者蔡彰盛翻攝）

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