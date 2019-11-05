博士生撞死國道警 賠500萬獲緩刑

被撞成變形的警車。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-05 18:06:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在工研院上班且正攻讀博士學位的男子王韋程，去年11月23日凌晨開車行經中山高，超速且未注意前方處理事故的警車，高速、未煞車追撞，導致剛從警專畢業的警員王黃冠鈞傷重不治，王男事後雖積極張羅貸款賠償500萬元，但與家屬條件仍有差距而未能達成和解，但法官認為他已有和解誠意，最後依過失致死罪判刑1年、緩刑3年，並應於本案判決確定後1年內，向被害人家屬支付400萬元損害賠償。

判決書指出，31歲的王韋程去年11月23日凌晨1點多，開車行經國道1號高速公路南向86.4公里處，前方有國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊警員葉為堯開警車，右前座搭載小隊長林宗廷，右後座搭載警員王黃冠鈞，期間並已先開啟警示燈及鳴放警報器，欲執行排除小客車爆胎暫停在內線車道勤務。

當時林宗廷已下車持指揮棒及探照燈警示後方車輛，葉為堯下車要從警車行李箱取用交通錐及爆閃燈，尚未取出，王黃冠鈞則於將下車之際，警車旋遭王韋程自後方高速、未煞車撞擊，導致王黃冠鈞頭部外傷顱內出血及腦挫傷、胸挫傷、氣血胸、肝臟破裂內出血、脾臟及腎臟撕裂傷，林宗廷鼻骨骨折、左膝十字韌帶撕裂、膝關節血腫。王黃冠鈞經送醫急救後，仍因腦幹衰竭而死亡。

法官審酌王男輕忽貿然駕車超速行駛在國道上，猶未能專心駕車、過失未注意車前執行勤務警車及鳴響警笛，自後方高速、未煞車追撞，致警車後側嚴重變形，更使甫從警專畢業、初任警員職務的王黃冠鈞因此喪失寶貴性命，所生危害永難彌補，尤對被害人家屬而言，均當屬不可承受之痛。

惟念及王男隨後積極表示歉意，亟欲達成和解，亦積極促請保險公司人員依告訴人請求提高額度賠償外，更一再表示自身願意以名下房產增貸，一次支付賠償金400萬元，且經辯護人表示被告願意再以分期方式支付另100萬元，雖與死者家屬條件存有差距，致未能達成和解，然已足顯見其有誠意彌補家屬損害，且現在正攻讀博士，最後依過失致死罪判刑1年、緩刑3年，並應於本案判決確定後1年內，向被害人家屬支付400萬元損害賠償。

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