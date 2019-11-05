新竹市首座動物食物森林 林智堅和學童餵黑肚綿羊吃地瓜葉！

林智堅帶學童採摘地瓜葉，並餵食黑肚綿羊，讓學童體驗生命教育和食物森林的重要性。（記者洪美秀攝）

2019-11-05 11:39:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市首座動物食物森林就在市立動物園內！新竹市長林智堅今天帶領學童採摘地瓜葉餵黑肚綿羊吃，讓學童體驗自然生態及生病教育，學童都說好有趣，爭相餵食。

新竹市立動物園年底全面完工重新開園，今天園內的動物食物森林率先啟用，是全台唯一為動物服務、在動物園裡的食物森林，未來將結合生命教育，邀請新竹市國中小學童進入食物森林體驗課程。

市長林智堅也帶孩子走進動物的廚房，一起摘地瓜葉、經園內訓練後餵食黑肚綿羊，讓許多首次採收食材的學生，更懂得珍惜環境資源。動物園食物森林未來將開放學校預約使用，以推廣環境及生態教育，讓孩子學習對待動物與環境的正確態度

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林智堅表示，全新的動物園即將在12月28日與市民朋友見面，他不只希望能幫動物建立一個家，也能在城市打造食物森林，將自然生態帶回城市中，帶回市民的身邊。在動物園建置食物森林，除了服務這群住在城市裡的動物，最重要的是提供孩童優質的環境教育場所，讓每個孩子都有在自然中學習的機會，未來市府將加強跨局處合作，由動物園免費提供場域，環保局培育解說人員，並與教育處合作安排周邊學校逐步參與。

環保局表示，動物園食物森林310坪的空間內，種植超過80種、6000多棵植物，除了果樹、香草、葉菜等可食植物，也特別考量「動物可食性」，加入動物愛吃的牧草、雜糧、以及能吸引授粉昆蟲的蜜源植物，並設有落葉堆肥箱，盼完整呈現動物棲地的概念及生態性。

環保局表示，不同於馬偕醫院附近的食物森林示範地、和將軍村的食物森林大地圖書館，動物園食物森林將以「推動校園環境教育」和「服務園內動物」兩大功能為主，未來會開放學校預約上課使用。特別要注意的是，動物園內不可擅自餵食動物，未來動物園食物森林開放孩童及遊客參訪時，也要經過課程訓練才能餵食動物。

環保局強調，設立動物園食物森林的目標，希望發展成環境教育的場域，食物森林未來將與動物園合作開發環境教育課程，邀請孩童參與種植與維護，並學習如何循環利用資源、種樹綠化、正確消費等，將友善動物和友善環境的行動，落實在日常生活中。

林智堅帶學童採摘地瓜葉，並餵食黑肚綿羊。（記者洪美秀攝）

林智堅帶學童採摘地瓜葉，並餵食黑肚綿羊。（記者洪美秀攝）

新竹市立動物園內首座動物食物森林今天啟用，是全台首座動物食物森林。（記者洪美秀攝）

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