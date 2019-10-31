天天吃好料》竹北「有飯開」港式炒飯物超所值

招牌香妃雞炒飯，選土雞腿部位再以紹興酒醃製烹調而成，吃起來很Q嫩。（記者洪友芳攝）

2019-11-06 09:07:48

〔記者洪友芳／新竹報導〕很多小吃店都有賣炒飯，但專賣炒飯好吃又平價卻少見，位於新竹市竹北的「有飯開」就是一家港式炒飯專賣店，老闆黃金倫歷練十多年的飯店廚師，以飯店廚藝與豐富食材，用心提供7套不同口味飯品，再加上一套南洋風麵食，現點現炒，每套價位介於88元到148元區間，相較飯店或餐廳，相當物超所值，不僅吸引鐵粉天天報到，台積電福委會還特地上門邀請到員工餐廳設點。

黃金倫1994年當兵退伍後，就開始進入餐飲界工作，陸續待過新竹之前的中信飯店粵菜餐廳，跟香港師傅學到很多港式餐點的基本功，也打下他當廚師的基礎，後來，他又陸續待過桃園住都飯店、新竹SOGO崇軒與三合院港式餐廳、頭份的兆品飯店，在飯店與餐廳業前後工作10多年，爬到主廚地位，專業經驗豐富。

5年多前，他醞釀已久的創業想法付諸行動，很想把學到的廚藝、飯店的食材做成平價小吃，於是，跟太太林筱萍在竹北自強五路開業「有飯開」，提供7種口味的炒飯、還有一種南洋星洲哩麵，炒飯粒粒分明，不管飯或麵在顧客評價，口味都在水準之上，熱賣的飯品，太晚去常吃不到。

黃金倫說，飯品包括香妃雞、半筋半、福來也、海中寶、金翠玉、雪之戀、朱手興，每道炒飯都會加切細的美生菜、青花椰菜拌炒，主食材料則精挑對味食材，例如招牌的香妃雞，若選價格低的飼料雞，吃起來鬆鬆垮垮，但堅持選土雞腿部位以紹興酒醃製烹調而成，吃起來很Ｑ嫩，口感對味，有的客人「中午吃，晚上也來吃，還說148元太便宜」。

海中寶則選進口馬友鹹魚搭配燻鮭魚，黃金倫說，這是飯店等級才會選用，如果用一般鮭魚就炒不出那個香味與口感，馬友鹹魚是海中寶炒飯的靈魂，有的小孩特別喜歡吃這道飯品，「小二、小三年紀，可以一個人吃光一份」。異國料理星洲哩麵微辣，也蠻多年輕人喜歡吃，有馬來西亞人每次來台出差，都會特別搭計程車去吃。

朱手興炒飯用滷的豬腳、金翠玉炒飯用的黃金泡菜、半筋半炒飯用的牛腱牛筋，還有小菜，都是黃金倫親手調製，很多客人吃了，多希望他另外把這些特製品拿出來外賣，他笑說「我只有兩隻手，實在沒時間」，把現有顧客與炒飯品質顧好，黃金倫認為「最重要」，台積電福委會曾邀請他到員工餐廳設點，但他分身乏術只好婉拒。

「有飯開」每道飯品都附一小盃湯，這也不是一般的清湯，而是有點濃稠的西湖豬肉

海中寶選進口馬友鹹魚搭配燻鮭魚一起拌炒。每道飯品都附一盃濃稠的西湖豬肉

異國料理星洲哩麵微辣，也蠻多年輕人喜歡吃。（記者洪友芳攝）

「有飯開」開業5年來，客源穩定，飯或麵在顧客評價，口味都在水準之上，熱賣的飯品，太晚去常吃不到。（記者洪友芳攝）

「有飯開」炒飯專賣店老闆黃金倫、老闆娘林筱萍，一個負責廚房，一個負責外場服務。（記者洪友芳攝）

位於新竹市竹北的「有飯開」就是一家港式炒飯專賣店。（記者洪友芳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法