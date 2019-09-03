新竹都城隍廟環境改善工程開工

2019-09-03 14:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今在新竹都城隍廟舉行「城隍廟周邊環境改善工程」開工儀式，將以「行人優先、視覺穿透」為概念，拆除三角廣場老舊墩座，規劃平整無高差的紅磚廣場與夜間景觀池，並配合古蹟高度在北門街上植樹，讓百年城隍廟周邊擁有舒適的空間與視野，預計於明年3月完工開放。副市長沈慧虹祈求工程平安順利，並表示城隍廟廣場是市府「步行城市計畫」的重點之一，盼能重新活絡舊城區商圈，也讓市民生活更安全舒適。

沈慧虹表示，市長林智堅致力將新竹市打造為「步行城市」，目前已經中央核定4.4億經費，陸續針對東門圓環、新竹公園市民廣場、汀甫圳、隆恩圳、護城河、綠園道等地點，一點一滴累積市內人行步道，而「城隍廟環境改善工程」則是下一個重點。

沈慧虹表示，「都城隍威靈公」是全台位階最高的城隍爺，城隍廟位於新竹市的心臟地帶、也是市民的驕傲和信仰中心，每逢假日常吸引千人參拜，這次工程斥資1700萬元，希望提升城隍廟埕廣場活動空間的品質，也讓弱勢族群及身體不便者有良好無障礙設施可用。

除了改造廟埕空間，也期待藉優質的公共建設，重新活絡舊城區商圈，並打造安全的步行環境，降低民眾對私人載具的使用與依賴，讓汽機車交雜的道路更為「行人友善」，未來市民就能舒適而自然地在舊城區散步，並到城隍廟埕廣場欣賞各種民俗表演。

景觀建築師潘一如表示，本次改善工程規劃平整無高低差的紅磚人行廣場，四周加設降雨排水系統，並內建噴霧及照明以調節微氣候和美化環境；也結合九如鯉魚「魚躍龍門」風水意像，建設龍鯉廣場夜間景觀池，讓乾枯的龍鯉像變回湧泉；此外，也配合北門街拱門騎樓結構和城隍廟主殿的高度，在北門街側植樹，讓城隍廟廣場成為一個安全、舒適、無障礙、兼具美學的文化與觀光景點。

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