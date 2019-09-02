作夥來健檢！竹市老人健檢提供8280個名額

2019-09-02 17:22

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推老人免費健康檢查，今天起開放電話諮詢服務，今年市府和九家醫療院所合作，提供8280個名額，鼓勵長輩們參與健檢，了解身體健康狀況，開心快樂呷百二。

市府社會處表示，新竹市65歲以上的長輩有5萬4862名，占竹市人口約12.27%，為給長者更好的照顧，市府推動老人福利工作，每年重陽節前夕推出免費健康檢查，鼓勵長輩寶貝身體。

社會處表示，只要設籍竹市，年滿65歲以上的長輩都可參加免費健康檢查，即日起到12日接受健康諮詢，免費健康檢查項目有糞便常規檢查、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢、全套血液檢查及量腰圍等6大項，還可結合成人健檢做整體健檢。

而老人免費健檢時間從16日到10月31日止，長輩可攜帶身分證、印章及健保卡等文件前往預約的醫療院所受檢，9家醫療院所包含台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新中興醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院及安慎診所。可電洽：03-535-2653洽詢。

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