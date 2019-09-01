妻養小鬼控制他身心？ 法官斬斷40年婚姻

2019-09-01 20:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚40年的彭姓男子，聲稱婚後當版模工的薪水都交給妻子，40年後卻卻不知錢的去向，且妻子在家到處養小鬼，說是可以控制他的身心，讓他嚇得趕緊向新竹地院訴請離婚，後來法官調查發現彭男自己也常常搞失蹤，家裡就像廢墟一樣，判夫妻都應該負責，判准離婚。

彭男指控，結婚40年來當版模工收入都交給妻子，但妻子於金錢方面錙銖必較，他只要詢問存款方面問題，妻子即以各種理由拒答，他長年無法知曉家中經濟實情。

2013年他梗塞性腦中風後，妻完全未參與復健、對他不聞不問，還不斷要他變賣祖產。2015年8月他詢問結婚40年來所得去向，妻子不斷發脾氣、要求離婚，並情緒失控，拿酒瓶砸他。

事後妻子不斷求神問卜，於家中神明廳、客廳、車庫等處，置放塑膠製等易燃物容器當香爐祭拜，還對他撂話說招魂養小鬼可控制他身心，讓他相當恐懼，因此訴請離婚。

然而兒子作證說，家裡有神明廳，因為父親把神明廳鎖起來，讓母親沒有辦法拜拜，母親在這個家裡拜了40年了卻只能在車庫拜，後來母親每天回家拜拜，因為母親害怕，家裡都沒有人，像是廢墟一樣，白天父親不是在工寮就是跟朋友出去，家裡根本沒有人，就連他也不想住。最後法官認為夫妻都有可歸責事由，判准這對結褵40年的老夫老妻離婚。

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