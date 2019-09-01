虎林棒球場旁荒地變身5.3公頃運動草皮

2019-09-01 12:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅積極活化閒置國有地，持續與國防部協商，陸續完成活化近4萬坪眷改地，讓「荒地變綠地」，開創樹林頭公園、錦華公園、大湳雅公園、南寮運動公園等大面積城市綠帶，最新計畫要將虎林棒球場旁5.3公頃荒廢土地活化改造，近日獲體育署核定1475萬啟動工程，預計將打造為兩個棒球場大的多功能運動草原，未來可供鄰近社區進行各項休閒運動，更能兼做球員的暖身場，預計年底完工。

虎林棒球場旁5.3公頃荒廢土地原為新竹市大鵬新村（新竹市空軍20、22村），基地位於延平路一到二段，因雜草叢生、廢土堆置，市府著手活化，本次工程將移除現地上的三大土堆，並清理土壤內存有的營造廢棄物，設置符合民眾運動需求之多功能運動草皮。

林智堅說，向教育部體育署成功爭取經費，計畫著重於將地面整平，鋪上高品質運動用草皮，同時增設排水、灑水澆灌功能，以利維護場地保持高品質，可以讓足球、木球、槌球等各式戶外球類運動使用，也設置廁所讓銀髮族、身心障礙者及各年齡層都能盡情享受的運動平權空間，讓周邊大鵬里、南勢里、虎林里民眾都可就近利用。

林智堅表示，四年多來積極活化閒置國有地，已完成樹林頭公園、虎林棒球場、錦華街公園與停車場、勞山新村機車場、高峰路22村林蔭大道、大湳雅公園、南寮運動公園等，開闢近4萬坪綠地。

「未來這整個運動環境會吸引周遭更多人來使用！」新竹市體育會棒球委員會總幹事阮瀚逸指出，目前虎林棒球場位於基地正中央，周遭都是荒煙蔓草，無法做其他運動使用，將來草地整平後設置成運動草皮後，會吸引更多的運動項目以及市民一起使用多功能運動草皮，除了大眾使用外，未來虎林棒球場舉辦三級棒球賽時，更能作為球員熱身的活動空間，一舉數得。

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