竹市城市之森生活藝術節 玩藝術、嚐美食、做瑜珈！

2019-08-31 23:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天起一連2天在新竹公園舉辦「城市之森」生活藝術節，2天有10組跨界樂團演出，還有40攤特色市集和6場好玩工作坊，市長林智堅也與「空空把西非擊鼓樂團」一起敲出熱情節奏，邀請市民來新竹公園體驗玩藝術、嚐美食、做瑜珈。

林智堅與「空空把西非擊鼓樂團」一起敲擊動感十足的非洲音樂，也與孩子動手畫水彩，他說，新竹公園就像是城市之森般，讓人心曠神怡，邀請市民星期假日來新竹公園散步、聊天、兼運動，還能體驗生活藝術。

市府城銷處表示，城市之森生活藝術節以音樂為主軸，邀請金曲團隊歐開合唱團、小野狂花樂舞合作社、同根生與志信組合和舒米恩、黃湘怡×遊唱寶貝、YK樂團、戴曉君、异境樂團，2天10組樂團輪番上場，跨界多元融合的曲風，適合大小朋友來輕鬆搖擺。

此外，也邀請擅長自然生態幼兒美學教育的「地衣森林」團隊，讓孩子在新竹公園森林中塗鴉創作，林智堅也一起彩繪，歡迎大家重拾自由隨性塗鴉的樂趣。

另在風LiveHouse也有6場適合大小朋友參加的工作坊，張爸爸故事屋、親子歌唱、親子瑜伽、還有文青最愛的「活字版印刷體驗」與肯園「解壓工作坊」，現場都會開放名額免費參加。

並有特色市集和精選14攤國內外經典美食，從異國料理到新竹特色美食－馬友友印度廚房、墨西哥料理、嘉麥莎手工冰淇淋、寶菇燒、河堤上的貓等，也有手作創意「柿染」，體驗刷染樂趣。

另新竹最美的獨立書店「或者」也規劃6個攤位，包括或者書店、一間老屋－文庫、見域工作室、妙欣＆食物設計、爵士・殺手・夢、朵朵森林繪本屋等，歡迎熱愛藝術的文青來尋寶。

晚間在大湳雅公園也有仲夏藝文季的壓軸大戲「十面埋伏」，也吸引爆滿的人潮觀賞，場場精采的藝文饗宴，讓市民歡度美好的週末假期。

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