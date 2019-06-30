竹市獲13億補助設置6座前瞻停車場 智慧化系統將成「標配」

2019-06-30 11:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為滿足大型公共建設周遭停車需求，新竹市交通處全面盤點各交通節點，評估全市對停車需求最迫切區域，向交通部公路總局提出申請，成功獲得經費補助，將投入超過13億建設6座停車場，智慧化系統將成停車場標準配備，更提供電動機專屬車位與婦幼、身障者專用車位，新設停車場皆位於觀光遊憩及商業交通核心區，包括關埔國小地下停車場、棒球場地下停車場、文化中心地下停車場、漁人碼頭停車場、西大路停七停車場、馬偕醫院旁園道五地下停車場，預計將可為竹市新增約1800個汽車格、600個機車格。

市長林智堅積極推動「停車場再生計畫」，年底前陸續改造9座停車場的環境，建置10座無人化停車場，本次再度獲得經費推動「前瞻停車場新建計畫」，讓智慧化系統成為新竹市停車場的「標準配備」，一律以智慧化、綠能、性別友善設計為方向，建置車牌辨識、智慧電子票證收費、停車指引及車位在席顯示等停車系統，並提供孕婦、新手爸媽、身障者專用車位與綠能車位。

交通處表示本次爭取經費來自「前瞻基礎建設、城鄉建設改善停車問題計畫」，補助的要件有3原則：商業活絡處、交通接駁節點與觀光景點，本次核定停車場包括1座平面停車場、1座立體停車場及4座地下停車場，皆位於竹市觀光遊憩及商業交通核心區，或為關鍵接駁節點，經評估後為目前停車需求最迫切區域，透過立體化停車場建置將都市核心土地做最有效利用，進一步升級竹市的交通環境。

其中包括文化中心地下停車場位於演藝廳旁，且配合文化局新總圖的興建，提供民眾更充足的停車位，漁人碼頭停車場位於新竹漁港，配合漁人碼頭之建置，可紓解日益增加之旅客停車需求，園道五地下停車場位於馬偕醫院旁，停車需求量大，鄰近有竹科、國家級研究院等單位機構座落，市民對於停車位需求更是供不應求，因此透過中央補助興建立體停車場，以解決日益增加的停車需求。

交通處表示，配合綠色路網及低碳運輸規劃，竹市舊城區發展步行城市願景，加寬人行道、設置通學步道與自行車道，形塑綠色帶狀人行空間，並減少路邊停車格位，同時搭配設置停車場集中車輛，提供民眾停車需求，鼓勵步行，也可解決路邊違停妨礙交通問題，盼有效改善竹市交通。

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