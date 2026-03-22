台灣燈會中央補助 觀光署：投入逾3.8億

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，吸引1360萬人次參觀，帶動316億元觀光產值。（資料照）

「二〇二六台灣燈會」落幕，交通部觀光署昨補充說明整體經費運用情形，強調中央各部會補助嘉義縣政府八六九九萬元外，也投入主展區及相關標案經費達兩億二五九〇萬餘元，另結合民間贊助資源約二九九七萬元，以及觀光署與交通部公路局協力投入交通疏運經費約兩千一百萬元，加上中央協助地方辦理電力工程等項目經費約二四九九萬元，總計中央在此次燈會投入經費三億八八八五萬元。

中央負責整體策展、安全應變

由於台灣燈會總經費至今未完全揭露，縣議員李國勝日前質疑中央補助僅七千萬元，縣府花六億六千萬元辦燈會，根本「爽中央、苦地方」，並不合理。

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縣府指出，去年提出台灣燈會預算總經費六億六千萬元，獲縣議會審議通過，其中包含中央補助款七千萬元、縣府自籌四億兩千萬元，以及尋求民間資源贊助七千萬元，另由包括廢棄物清除處理基金、環境污染防制基金、平均地權基金共支應一億元，最終結算仍待縣府精算。

地方執行交通疏運、遊客服務

觀光署表示，中央投入燈會工作係從整體策展、展區建置至交通系統等多面向共同支撐燈會運作，例如補助或分攤花燈競賽研習、大型群聚活動安全應變計畫、電力工程及廣播設施等。

觀光署強調，台灣燈會自一九九〇年創辦以來，已發展為結合文化展演、城市行銷與觀光產業的國家級品牌平台，由中央與地方分工合作推動；中央主要負責品牌策略、主燈與主燈區規劃、國際行銷與整體策展方向，地方政府則負責場地整備、交通疏運及遊客服務等執行工作。

吸引1360萬人次參觀 帶動商機

觀光署表示，今年燈會吸引約一三六〇萬人次參觀，帶動三一六億元觀光產值，涵蓋住宿、餐飲、交通及伴手禮等消費，顯示大型節慶活動對地方經濟具有顯著帶動效果。

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