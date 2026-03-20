百場活動 嘉義親子藝術節4/3開鑼

嘉義縣親子藝術節4/3在表演藝術中心登場。（記者蔡宗勳攝）

迎接兒童節，「二〇二六第四屆嘉義親子藝術節」將自四月三日至十二日在嘉縣表演藝術中心精彩登場，規劃約百場室內外活動，表藝中心也將化身為「藝術島」，結合藝術體驗與親子市集，打造適合大小朋友參與的藝文盛會，縣長翁章梁昨邀請大家「登島探索」集章尋寶，歡度親子時光。

縣府昨舉行宣傳記者會，翁章梁與參演團體宣告四月三日藝術節開幕當天將邀請YoYo家族香蕉哥哥與橘子姐姐擔任「開島」嘉賓。

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縣府文化觀光局表示，表藝中心「藝術島」，設有四大亮點，包括「歡樂舞台」為戶外表演節目免費欣賞；「奇幻故事劇場」為兒童劇演出，需購票入場；「藝境工坊」體驗從無到有的創作，需事先報名；「小小島民認證」是手持「島民身分證」資格卡，完成集章任務就可獲得專屬「藝術島民信物」。

活動期間規劃多場親子劇場節目，包含如果兒童劇團「小店．小偷．小豬探！」的豬探長辦案故事；頑劇場、日本飛行船劇團以及大開劇團等也會帶來精采劇場表演。

活動推出「嘉義親子藝術節套票」優惠，詳情至表藝中心官網或臉書粉絲專頁查詢。

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