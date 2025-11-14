為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 嘉義縣

    體育班生對打受傷 嘉縣將擬訓練規範

    2025/11/14 05:30 記者林宜樟／嘉義報導

    嘉義縣某國中體育班女學生為跆拳道初學者，卻被要求與紅黑帶學長對打練習，被打到耳朵受傷，縣議員詹琬蓁昨在縣議會定期會總質詢時揭露此事，要求縣府教育處訂立各項體育運動的訓練管理規範，維護學生良好的訓練環境；縣長翁章梁回應，有必要擬定相關規範，指示教育處檢討。

    詹琬蓁說，受害學生是初學者，在跆拳道訓練過程中被要求與紅黑帶學長對打，打到頭盔掉落，仍然被旁人拱上場，當下無人制止；受害學生隔幾天後發現耳朵聽不太清楚，告訴母親此事，母親得知孩子在訓練過程受到不公平待遇，向學校反映，目前受害學生已轉班，事件進入霸凌案件調查。

    詹琬蓁提出家長申訴內容，家長說，教練團隊在訓練現場多次出現管教不當及疏於管理情形，學生練習時常被安排與明顯實力懸殊的對手對打，教練卻未即時介入或採取適當保護與引導措施，校方與教練團形同縱容不當訓練文化存在。

    家長表示，事後相關教練及人員竟在公開場合詢問事件細節，造成學生二次傷害，違反學生隱私及保護流程，更讓其他學生產生錯誤觀念，誤以為被不當對待者應受質疑。

