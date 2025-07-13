「嘉人義起」到台中 挺護國大遶境

「嘉人義起」公民團體前天到台中支援護國大遶境。（曾奕豪提供）

2025/07/13 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕廿四名國民黨立委罷免案本月廿六日進行投票，公民團體發起「護國大遶境」行動，嘉義縣市選區並無藍委罷免案，但在地青年組成「嘉人義起」機車隊，前天到台中市響應護國大遶境，呼籲民眾面對與人民利益背道而馳的立委，不分縣市，都應站出來支持罷免，守護國家與民主價值。

「護國大遶境」四日從花蓮起跑，預計十九日返回台北市青島東路造勢，車隊前天在台中市進行街掃，宣傳「大罷免，大成功」，「嘉人義起」機車隊成員穿亮綠色背心到場響應，台中鄉親得知車隊來自非罷免選區的嘉義，直呼「令人感動」。

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「嘉人義起」發起人曾奕豪說，丹娜絲風災造成嘉義縣市多處斷水斷電，凸顯國會刪減預算問題，包括部分災區原規劃的台電電纜地下化工程、農業救助相關預算，都受影響，民生基礎建設與人民救命錢被當作政治角力籌碼，受害的不只是地方，更波及全國人民日常生活與安全。

「嘉人義起」團隊昨到嘉義縣布袋鎮協助災民清理家園，有四、五十戶民宅屋頂遭強風吹掀、屋瓦破碎，為避免下雨漏水，協助募集帆布、吊車，今天將進場施作，並回報災區情形，讓在外縣市打拚、無法返家的年輕人安心。

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