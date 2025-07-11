風災路斷樹倒 阿里山38條步道封閉

阿里山國家風景區部分景點與步道，暫時封閉。圖為已封閉的青年嶺步道。（阿管處提供）

2025/07/11 05:30

太平雲梯、圓潭生態園區、觀音瀑布等11處景點暫不開放

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風對於台灣影響仍在持續，加上低壓帶及西南風持續帶來降雨，阿里山國家風景區部分景點與步道，因聯外道路中斷或樹木傾倒、護欄毀損等災情，包括西北廊道太平雲梯園區、圓潭生態園區、觀音瀑布風景區等十一處景點暫時休園，林業署嘉義分署轄管獨立山步道等廿一條步道暫時封閉，開放時間將另行公告。

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除了林業署廿一條步道封閉外，阿管處副處長伍哲宏表示，轄內步道及景點設施未發現嚴重毀損情形，但因許多樹木倒塌，巡查清理後再陸續開放，目前包括青年嶺步道等十七條步道及十一處景點設施封閉。

阿里山公路系統的觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原、公興森態園區、霧之道、霞之道、麻竹湖、奮起湖杉林木棧道、光華賞螢步道、茶林山步道、鞍頂遊憩區，及鄒族文化系統的里佳資訊站、新美獵人營、茶山生活文化園區、福美步道、屯阿巴娜步道、觀溪亭步道等，經巡查清理後已開放。

觀音瀑布 14日起連3天免費

觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，瀑布第二層往第三層步道護欄遭傾倒樹木壓毀，十三日前休園修繕，慶祝重新開園二週年十四至十六日，開放免費入園。

嘉縣山區 仍有逾2千戶停電

嘉縣山區截至昨天下午仍有逾兩千戶停電，梅山鄉安靖村長黃坤水說，當地停電逾四天，因通往竹崎、梅山鬧區的嘉一一五線有多處樹木倒塌，道路一度中斷，居民吃泡麵度日，前天村民合力將樹木截斷清除，道路已恢復通行，希望儘快復電。

大林慈濟醫院集結志工與醫師、護理師人員合力備餐，前天與昨天送逾千份便當到災區。

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