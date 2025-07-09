嘉義溫網室災損 中央擬提高救助金

嘉義縣溫網室倒塌，中央將適時提高救助標準，以減輕農民損失。（記者林宜樟攝）

2025/07/09 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣農漁牧業災情慘重，縣府統計截至昨天災損逾五億六千萬元，農業部啟動全品項（稻米除外）農業天然災害現金救助及低利貸款，昨天行政院長卓榮泰南下勘災時表示，嘉縣連兩年七月受颱風侵襲，對農漁民造成重複性損害，不僅須承擔原有貸款利息，如今因災損重建，恐面臨新增貸款壓力，針對溫網室損壞補助，中央將儘可能提高金額，以減輕負擔。

連兩年風災 農漁民盼助度難關

農業部長陳駿季昨天也分別由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷陪同到鹿草、中埔、竹崎等地勘災，瞭解溫網室設施損害及農損情形。

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陳駿季說，此次風災農糧類開放全品項進行申請救助，現行規定如強固型溫網室一公頃救助金九十萬元，自二○一七年未曾調整，因應風災嚴重，將檢討溫網室材料與興建成本的增加，適時提高救助標準，以減輕農民損失。

翁章梁說，溫網室設施栽培多是青農返鄉投入全部心血，此次蒙受空前重大損失，政府一定要做他們強力後盾，台灣農業才有未來。

縣議員黃榮利指出，嘉縣設施栽培面積一四七二公頃，此次約八成毀於風災，政府查估災損以使用年限推算往往低估，致農友負擔沈重，建議中央應依實情加以調高。

鹿草鄉蘇姓農民說，六分地溫室設施全被吹垮，加上哈密瓜、番茄及小黃瓜等合計損失約一千萬元，希望政府協助度過難關。農漁民也向卓揆反映，嘉縣連兩年七月都受到颱風重創，欲哭無淚，要求政府救助方案更貼近實際。

去年山陀兒颱風高雄受創嚴重，此次丹娜絲颱風重創嘉義縣市，前天高雄市長陳其邁親自帶領九十八位人員及各式機具赴嘉義縣市協助救災，並與嘉義縣長翁章梁、市長黃敏惠商討災後善後事宜。

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