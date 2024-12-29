嘉義推科技養殖 提高文蛤育成率

東石水產養殖產銷班導入如水質監測、監視攝影系統等設備，可及時因應氣候變化應變、降低對文蛤育成損害。（記者王善嬿攝）

2024/12/29 05:30

自動監測水質 調整資材投放 減少極端氣候影響

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣推動科技養殖，縣府輔導「東石鄉水產養殖第六產銷班」建置智慧管理系統，近日發表成果觀摩會，透過建置文蛤養殖智慧管理系統，從文蛤養飼、投放資材至市場銷售管理皆科技化管理，不僅省工、省時、省成本，更有助因應極端氣候挑戰，提高育成率，讓養殖漁民不用再看天吃飯。

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解決人力短缺和技術傳承問題

縣府農業處長許彰敏表示，嘉縣養殖漁業發達，以往氣候變化養殖漁民僅能憑經驗處理，容易影響水產育成，此外，還有勞動力短缺、高齡化、養殖技術傳承困難等問題。

自二○一九年起，嘉縣推動「智慧農業推動補助」，補助漁民採購智慧管理系統，協助傳統水產養殖產業創新轉型，六年輔導一七六名漁民導入智慧設備；東石鄉水產養殖第六產銷班是全縣第五處、也是首個以團體戶導入智慧漁業技術模式的標竿示範場域，

農業處漁業科長張建成說，已設立的另四處示範場域，包括台灣寶蝦養殖場、蝦愛鮮養殖場、昕鮮漁場及祖孫蝦養殖場，都是單一養殖場申請。

協助傳統水產養殖業創新轉型

東石鄉水產養殖第六產銷班包含班長黃仁昌等九人，以團體為單位申請，養殖面積約卅五公頃，在縣府及嘉義大學專家團隊協助下，建置水質監測、微氣象站、智能電箱、監視攝影系統、微藻顯微觀察等設備，透過科技自動監測水質、益生菌等資材投放，讓漁民能及時應變，減少氣候對文蛤收成影響，提高育成率。

張建成說，產銷班還建置戰情系統，一起記錄養殖環境數據，加上提供專家諮詢回饋，還能提供養殖戶管理、市場銷售決策建議，強化「共同生產、共同銷售」團隊合作模式。

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