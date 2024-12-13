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    首頁　>　嘉義縣

    反制車宿 阿管處停車場明年起收費

    阿管處隙頂、奮起湖所屬5處停車場正在進行收費設施建置。（記者蔡宗勳攝）

    阿管處隙頂、奮起湖所屬5處停車場正在進行收費設施建置。（記者蔡宗勳攝）

    2024/12/13 05:30

    公告每小時收費60元 山友反映過高 阿管處：實際每半小時15至20元

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）所屬嘉義縣番路鄉隙頂、竹崎鄉奮起湖等五處免費停車場，經常有露營車及廂型車占據車宿，為反制亂象，阿管處將於明年元旦開始收費，但停車場廠商掛上的看板公告收費標準為每小時六十元，許多山友認為收費過高，商家生意也會受衝擊；阿管處回應，實際收費標準為每半小時十五至二十元，將再進行檢討。

    恐影響隙頂、奮起湖熱門景點商機

    張姓山友表示，停車場施工廠商掛上的收費辦法看板，標示第一個小時收費六十元，不滿一小時以一個小時計費，超過部分每半小時三十元；隙頂二延平步道來回步行約九十至一百二十分鐘，停車場收取的停車費過高，恐讓遊客來去匆匆，難以漫步賞景，也減少到鄰近茶行品茗、購買茶葉的意願；陳姓店家指出，隙頂、奮起湖均是阿里山公路沿線熱門景點，若停車場採高費率收費，恐將出現違規停車亂象，商家生意也受衝擊。

    黃姓山友建議，停車場可採兩階段收費，如日間每小時二十元，夜間每小時收費六十元，讓占據停車場過夜的車宿族知難而退，對山友及遊客的影響也可降到最低。

    針對日間收費降低建議 將再檢討

    阿管處副處長陳榮欽回應，停車場廠商目前所訂的收費辦法為縣府核定的標準，阿管處訂定的收費標準為奮起湖第一、第二及鞍頂停車場每半小時二十元，奮起湖第三和隙頂停車場每半小時十五元，針對山友建議可將日間收費降低，將再進行檢討。

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