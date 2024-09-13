台3線嘉義山區 2路段遇雨易斷

台3線嘉義縣中埔鄉中崙4號橋引道遭土石流淹沒路面，廠商清理中。（嘉義縣府提供）

2024/09/13 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕凱米颱風七月底來襲，造成嘉義縣山區道路損害，台三線三三五公里處嘉義縣大埔段受颱風強降雨擾動，最近遇到豪雨時易發生土石流，阻礙通行，本月七日至九日連續三天因午後雷陣雨而交通中斷，雲嘉南區養護工程分局曾文工務段已研擬計畫改善；凱米颱風也造成中崙四號橋附近多次崩塌引發土石流，嚴重影響通行，縣府建設處已提計畫向中央爭取經費解決。

大埔段、中崙4號橋旁進行改善

曾文工務段段長陳紀諭表示，台三線三三五公里處邊坡受凱米颱風強降雨擾動，雨勢較大時易造成土石滑落，已提報災害改善計畫，目前發生土石流影響交通時由廠商處理，儘速恢復通行，降低對交通的衝擊。

縣府建設處長郭良江指出，台三線中崙四號橋旁為大湖底溪支流與主流交會處，由於大湖底溪支流為土石流潛勢區，易發生崩塌引發土石流，泥流沿著鄉道嘉一四一線漫流到台三線中崙四號橋引道，影響車輛通行安全。

郭良江說，今年六月因山區大雨爆發土石流再度封閉台三線，縣府研擬對策，計畫提高道路高程並增加橋梁長度，加大土石通過粒徑及通洪斷面，改善工程擬採箱形預力梁一跨卅二公尺、寬十公尺橋梁，將引道延伸至台三線中崙四號橋，提高道路高程，工程經費概估為四一六○萬元，已向行政院公共工程委員會提報計畫爭取經費。

另外，因凱米颱風肆虐，造成嘉義縣農產「芭樂」幾乎全軍覆沒，果樹也受重創，目前僅零星開花，預計明年初才能恢復正常生產，果農恐有半年之久沒有收入，苦不堪言。

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